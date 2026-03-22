◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）

浦和はホームで町田に１―２で敗れた。前節の柏戦でのＰＫ負けを含めて３連敗となり、マチェイ・スコルジャ監督は「非常に難しい１週間になった」としつつ「この３試合を振り返ると、東京Ｖ戦はあまりいいゲームではなかった。しかし、柏戦も、本日も、選手たちがベストを尽くして非常にいいゲームをしてくれた」と話した。

前半２６分、町田のＭＦ望月ヘンリー海輝がＭＦ中山雄太の浮き球パスからスライディングシュートを決め、先制されるが、後半１０分にＭＦマテウスサビオの今季初得点で追いつく。しかし同３４分、ＤＦ根本健太がＦＷ相馬勇紀をエリア内で倒し、ＰＫを与えた。相馬自らがキッカーを務め、同３６分に勝ち越しを許した。

スコルジャ監督にとってもＰＫを許したのは痛恨だったようで、「非常に痛い２失点目を喫してしまった」と強調。ハイプレスが効果的にはまり、相手を苦戦させていたことから「非常に素晴らしい時間帯もあったので、私にとっては非常に奇妙な試合だったと言える。負けてはいけない試合だった。敗戦に値するような内容ではなかった。ただ、確かに決定的なミスを犯しました。そして、その代償を払うことになった」と悔やんだ。