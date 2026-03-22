◆センバツ第４日 ▽１回戦 山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）

昨秋の関東王者の山梨学院が、最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生主将（３年）の先制弾など初回５点の猛攻で長崎日大を振り切り、２３年春以来の頂点へ向けて白星発進した。菰田は「２番・一塁」で先発。５回の守備で走者と接触した際に左手を痛めるアクシデントで、６回からはベンチに。主将として声でチームを盛り上げた。

まさかのアクシデントだった。投打の中心で主将も務める菰田の故障に試合後、吉田洸二監督は「けがで選手交代してしまったので。ちょっと心配です」と話し「痛みに強い選手で、今まで一度もけがで外れるっていうことはほとんどない選手だったんですけど…」と表情を曇らせた。

この日は先攻を選択。「普段は後攻めを取るが、相手ピッチャーが素晴らしいので調子出る前に攻めないと勝機ないと思いまして」と希望したものであることを明かした指揮官。思惑通りに初回５点を先制したチームは、そのまま逃げ切りに成功した。左手に装具をつけた痛々しい菰田の姿を前に「菰田が出れる出れないで戦い方が大きく変わる。どちらにせよベストを尽くすこと」と表情を引き締めた。

３年ぶりの頂点へ。アクシデントを乗り越え、次の戦いに臨む。