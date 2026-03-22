◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）

武豊騎手＝栗東・フリー＝はアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で制し、歴代最多更新の９勝目を達成した。２位で５勝の岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝に４勝差をつけ、独走となっている。

これまで１９９１、９２年にはメジロマックイーンで連覇。９６年ナリタブライアン、９９年スペシャルウィークでＶ。２００３年ダイタクバートラム、０４年リンカーン、０６年ディープインパクト、０７年アイポッパーと騎乗機会４連続勝利。今年のアドマイヤテラで１９年ぶりの勝利を飾った。

また、自身が持つ同一重賞最多勝利記録の京都大賞典の９勝にも並んだ。京都大賞典は自身の重賞初勝利となった１９８７年トウカイローマン、８９、９０年スーパークリークで連覇。９１、９３年メジロマックイーンでＶ。９６年マーベラスサンデー、０５年リンカーン、１６年キタサンブラック、１７年スマートレイアーと数々の名馬で勝っている。