一気に評価ガタ落ち…！？飲み会でみんなにうんざりされちゃう【NG行動】3選

みんなが楽しい飲み会にするためには、多少はまわりにあわせることも必要。今回は、意図せず嫌われないために知っておきたい「このコないわ〜と思われるNG仕草」を3つご紹介します。いくら頑張って盛り上げても、ひとつNGがあるだけで一気に評価がガタ落ちしちゃうから注意して！

このコないわ〜と思われるNG仕草 ひとつNGがあるだけで一気に評価はガタ落ち。意図せず嫌われないよう、ここではみんなのNG行動を集めてみました。

Point せっかくみんなでいるのに会話に入らずずっとスマホを見てるんですが SNSを見たり、その場にいない人とLINEしていたり。手癖でついやっちゃうコもいるのでは？ 飲み会のときはスマホの通知は切って楽しい時間に集中すべき。連絡を取る必要があるときは席を一度立つほうがベター。 読者からのコメント 「飲み会でスマホを見てつまらなそうなコがいたから、話しかけたのに迷惑そうな顔で上辺だけの返事。内心イライラしてしまいました......」Y・Oくん（大学4年）

Point まわりを見ずしゃべり続けるのやめてー！ うんざりしてる空気がわからない？ グループでの飲み会で自分の話ばかりし続けないこと。自慢話や愚痴は聞いてる人は気分よくないし、しらけていくだけ。特に初回のメンバーの飲み会は、政治や宗教の話は避けたほうが無難！ 読者からのコメント 「職場ではシゴデキなのですが、飲みの場では大きな声で自論を語り続ける先輩がいて、その人が来る飲みは避けてしまいます」R・Kさん（美容師・21才）

Point 酔いすぎて1人でつぶれないように気をつけて お酒のペース配分考えて 自分のキャパシティを超えて飲まないこと。これはぷりかわ乙女の絶対のお約束。 自宅までどう帰ったか記憶がない！なんてことが起きないように、信頼できる人との飲み会で一度自分の許容量を知ることも大事。 INFORMATION ふたご

大阪焼肉・ホルモン ふたご 新宿西口店 住：東京都新宿区西新宿1-14-5 浅田ビル 2F

☎：050-5596-5922

営：月〜金 17:00〜24:00（L.O. 23:30）土 15:00〜24:00（L.O. 23:00）日・祝日 15:00〜23:30（L.O. 23:00）

休：無休 撮影／塩谷未来 文／柿沼奈々子 協力／MISCOLLE

土田 小雪

小林 綺羽