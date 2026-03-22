タレントの辻希美（38）が22日、自身のブログ、インスタグラムで、次男・昊空（そら）さんの13歳の誕生日をお祝いしたことを報告した。

夫の俳優・杉浦太陽と昊空さんを囲む3ショットや友達を招いてのお誕生日会の様子を投稿。「昨日はソラの13歳のお誕生日でした そらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」と伝え、「賑やかなbirthdayになりました」と振り返った。

ブログでは「せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ごす事が出来ました」と長男・青空（せいあ）さんの友人も集まったと明かし、「そっちゃんが本当に嬉しそうで楽しそうでそれがとっても嬉しかったです」。

「そっちゃんの13歳はもう？と言う気持ちとまだ？と言う気持ちですが 元気に優しく育ってくれて…反抗期も終わりを迎えたみたいで ほっとしています」と母としての思いも。「そっちゃん13歳のお誕生日おめでとう 愛してるよぉ〜」と改めてメッセージを送った。

杉浦も、三男の幸空（こあ）さんを交えたショットなどを投稿し「大好きだよ〜春からは中学2年生 いっぱい楽しんでね〜」とつづった。