LANEIGE夜用リップマスク♡春夏限定レモンソルベ登場

韓国発ビューティーブランドLANEIGEから、人気の夜用リップマスクに春夏限定フレーバーが登場♡寝ている間に唇を集中ケアし、翌朝ぷるんとした理想の唇へ導くアイテムに、爽やかな「レモンソルベ」が仲間入りします。乾燥が気になる季節にこそ取り入れたい、ナイトルーティンの新定番に注目です。

爽やかレモンで贅沢ケア

春夏限定「リップスリーピングマスク レモンソルベ」は、みずみずしく軽やかなレモンシトラスの香りが魅力。価格は2,365円（税込）、容量は20g。

紫外線や乾燥によるダメージが気になる唇を、睡眠中にしっかり保湿しながらケアします。心地よい香りに包まれながら、リラックスしたリップケアタイムを楽しめるのも嬉しいポイントです。

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寝ている間にぷるふわ唇へ

唇は皮脂腺がなく乾燥しやすいため、夜間の集中ケアが重要。リップスリーピングマスクは、保湿成分ベリーフルーツコンプレックス*³（ザクロ果汁、ブドウ果汁、キイチゴ果汁）を配合し、古い角質にアプローチ。

さらにココナッツオイル（ヤシ油）が睡眠中の水分蒸発を防ぎ、うるおいをキープ。翌朝には、つややかでふっくらとした“ぷるふわベイビーリップ*²”へ導きます。

定番ラインも充実

定番ラインには、ベリー、グレープフルーツ、バニラ、スイートキャンディ、グミベア、ピーチアイスティーNなど豊富なフレーバーが揃う「リップスリーピングマスク」や、ベリー、マンゴー、ブルーベリー、ピーチアイスティー、グレープフルーツの「リップグロウィバーム」を展開。

気分やシーンに合わせて選べるラインナップで、毎日のリップケアがもっと楽しくなります♪

夜のご褒美リップケアに♡

LANEIGEの夜用リップマスクは、忙しい毎日でも手軽に取り入れられるスペシャルケア♡

春夏限定のレモンソルベは、爽やかな香りと心地よい使用感で、ナイトケア時間をより特別なひとときへと導いてくれます。翌朝のうるおいとツヤをぜひ実感してみてください♪