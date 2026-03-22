青森県八戸市から福島県相馬市までの沿岸部を結ぶ長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」には、雄大な自然の魅力だけでなく、東日本大震災の被災地としての教訓と人々の心を癒やす共感も得られる。

故郷、家族に思いをはせるハイカーの姿を追った。（東北総局 小山太一、藤本菜央）

「震災で傷ついた東北の復興を自分の目で確かめたい」。そんな思いから、東京都江戸川区に住む非常勤公務員、藤代尚子さん（５２）は２０１４年１１月に一歩を踏み出し、８年かけて完歩した。

福島県浪江町出身。実家は東京電力福島第一原発から８キロほどの位置にあり、事故後は「居住制限区域」に指定された。一人暮らしをしていた母は町外への避難を余儀なくされた。一時帰宅のたび、窓ガラスは割れ、野生動物がすみつき、天井が崩れ、廃れていく家屋に心を痛めた。

復興を伝えるニュースに触れるうち、津波の被害が出ていたウミネコの繁殖地でもある八戸市の蕪（かぶ）島がトレイルの発着点になったことを知った。青森、岩手県境の階上岳（はしかみだけ）の頂上では大海原を飛ぶ渡り鳥の光景に心を打たれ、震災関連の情報があふれる日常を忘れられた。

だが、宮城県南三陸町では高齢の母親が津波で行方不明になったままの被災者と出会い、「ただどこかで生きていてほしい……」と言われ、かける言葉が見つからなかった。自分と同じように、もがきながら生きる人がいた。

この間、復興住宅や道路が整備され、時の流れも実感。正月や盆などに帰省していた実家は公費解体され、望郷の念は募るばかりだが、藤代さんは「前を向く覚悟ができた」。旅の出来事をブログで発信した。今も年１回トレイルを歩き、住民らとの交流を続けている。

◎

青森県六戸町の町職員沢口俊博さん（５６）は、末期の乳がんで亡くなった妻恵美子さん（当時５４歳）への思いとともに２１年夏から１年半で踏破した。四十九日法要の翌日、闘病中に夫婦でよく散策した八戸市の種差海岸を訪れ、「トレイルを一緒に完歩する」という約束を果たすため、リュックに恵美子さんの遺影とトレッキングシューズを詰めて出発した。

多い日は５０キロの道のりを進んだ。遺影を入れた額は傷だらけになったが、苦楽をともにする証しだ。被災地の住民がコーヒーを差し入れてくれた。温かな心遣いに「妻をしのぶ時間が持てた」と笑顔で語る。

ゴール直前の２２年１２月、情報発信拠点の「名取トレイルセンター」（宮城県名取市）に立ち寄り、２人の「全線踏破証」を発行してもらった。経緯を説明する自分だけでなく、対応してくれたスタッフも泣いていた。「夫婦の歩みを認めてくれた」。共感の力が、その場を優しく包んだ。

沢口さんは再び、出発地の八戸市を目指して歩み始めた。思い出の種差海岸を過ぎたら、恵美子さんに伝えようと思っている。

「ありがとう」