日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「東海地方の温泉」ランキング！ 2位「熱海温泉」、1位は？【2026年調査】
なにかと慌ただしい年度末、日常を離れてゆったりと流れる時間に身を任せてみるのはいかがでしょうか。全国に点在する名湯の数々は、頑張った自分へのご褒美としてこれ以上ない癒やしを与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「東海地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「熱海は街並みも楽しいし温泉もいいので好き」（40代男性／兵庫県）
「食べ歩きグルメ等充実していて、とても楽しかったのでまた行きたい」（20代女性／三重県）
「おしゃれなお店が増えているようなので、レトロな雰囲気とイマドキ感の両方を楽しめそうだから」（40代女性／京都府）
▼回答者コメント
「たくさんの温泉があり温泉街の散策や足湯も楽しめるから」（50代女性／埼玉県）
「山や川に囲まれた自然豊かな場所で、景色を見ながら温泉でリラックスしたいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「日本三名泉のひとつで、泉質が肌にやさしく癒されそう。温泉街の賑わいも楽しめるので、観光と温泉両方楽しみたい」（20代男性／福井県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「東海地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：熱海温泉（静岡県）／95票静岡県熱海市に位置する熱海温泉は、徳川家康も愛したと言われる歴史ある名湯です。相模湾に面した開放的なロケーションが魅力で、年間を通じて開催される海上花火大会は圧巻。都心からのアクセスも抜群に良く、レトロな商店街での食べ歩きや、海を望む絶景露天風呂など、観光と癒やしを同時に楽しめる定番の人気スポットです。
▼回答者コメント
「熱海は街並みも楽しいし温泉もいいので好き」（40代男性／兵庫県）
「食べ歩きグルメ等充実していて、とても楽しかったのでまた行きたい」（20代女性／三重県）
「おしゃれなお店が増えているようなので、レトロな雰囲気とイマドキ感の両方を楽しめそうだから」（40代女性／京都府）
1位：下呂温泉（岐阜県）／125票「日本三名泉」の一つにも数えられる岐阜県の下呂温泉が1位に輝きました。アルカリ性単純温泉の柔らかな湯は「美人の湯」として知られ、入浴後のお肌のすべすべ感が人気です。飛騨川のせせらぎを聞きながら楽しめる「噴泉池」や、情緒あふれる温泉街の散策など、山あいの落ち着いた雰囲気の中で至福のひとときを過ごせます。
▼回答者コメント
「たくさんの温泉があり温泉街の散策や足湯も楽しめるから」（50代女性／埼玉県）
「山や川に囲まれた自然豊かな場所で、景色を見ながら温泉でリラックスしたいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「日本三名泉のひとつで、泉質が肌にやさしく癒されそう。温泉街の賑わいも楽しめるので、観光と温泉両方楽しみたい」（20代男性／福井県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)