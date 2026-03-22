ヒルトン“タイムシェアリゾート”が京都に初登場！ キッチン付きで「暮らすように旅をする」滞在を提供
ヒルトングランドバケーションズ（以下：HGV）の京都初となるタイムシェアリゾート“トラディモ京都五条・ヒルトングランドバケーションズクラブ”が、3月18日（水）から、京都・京都市にオープンした。
【写真】和モダンな空間がステキ！ リゾート内の様子
■国内3軒目のリゾート
今回オープンしたトラディモ京都五条・ヒルトングランドバケーションズクラブは、世界遺産や祇園、錦市場に近い烏丸五条エリアに位置し、観光＆ビジネスの拠点として理想的な滞在を提供する地上10階建ての宿泊施設。
全63室の客室は、京町家の“座敷”をモダンにアレンジしたベッドルームをはじめ、リビング＆ダイニングやキッチン、フルサイズ冷蔵庫、食洗器、バスルーム、トイレ、洗濯機、乾燥機などが用意されており、歴史と文化が息づく京都の中心地で「暮らすように旅をする」 滞在がかなう。
また、京都の伝統的な美意識を現代的に再解釈し、伝統的木造家屋である京町家に着想を得た空間は“奥の美学”がデザインコンセプト。加えて、“金継ぎ”の思想を取り入れ、京都の文化とHGVならではの快適な西洋式ライフスタイルを “継ぐ” ことで、ここでしか得られない新たな体験価値を創出するという。
なお、HGVのタイムシェアは世界中の人気リゾートのキッチン＆リビング付きコンドミニアムタイプの広々とした部屋で、「暮らすような」バケーションを楽しめる新しい旅のスタイル。本リゾートはザ・ベイフォレスト小田原、ザ・ビーチリゾート瀬底 by ヒルトンクラブに続く国内3軒目の施設となる。
【写真】和モダンな空間がステキ！ リゾート内の様子
■国内3軒目のリゾート
今回オープンしたトラディモ京都五条・ヒルトングランドバケーションズクラブは、世界遺産や祇園、錦市場に近い烏丸五条エリアに位置し、観光＆ビジネスの拠点として理想的な滞在を提供する地上10階建ての宿泊施設。
また、京都の伝統的な美意識を現代的に再解釈し、伝統的木造家屋である京町家に着想を得た空間は“奥の美学”がデザインコンセプト。加えて、“金継ぎ”の思想を取り入れ、京都の文化とHGVならではの快適な西洋式ライフスタイルを “継ぐ” ことで、ここでしか得られない新たな体験価値を創出するという。
なお、HGVのタイムシェアは世界中の人気リゾートのキッチン＆リビング付きコンドミニアムタイプの広々とした部屋で、「暮らすような」バケーションを楽しめる新しい旅のスタイル。本リゾートはザ・ベイフォレスト小田原、ザ・ビーチリゾート瀬底 by ヒルトンクラブに続く国内3軒目の施設となる。