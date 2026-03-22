突如、床から現れた美女が王者を引きずり込み番組終了。往年の“地獄ムーブ”展開にファンも騒然としている。

【映像】突如、床から美女登場→まさかの“ホラー・エンド”

日本時間18日に行われたWWE「NXT」にて、ホラー映画のような襲撃シーンが繰り広げられた。

大会のエンディング、NXT女子北米王者であるテイタム・パクスリーが勝利の余韻に浸りながらステージ上で観客の声援に応えていたその時、足元の床が突如として開き、暗闇から不気味な手が伸びてきた。テイタムは驚愕の表情を浮かべるも、抵抗する間もなくそのままステージ下へと引きずり込まれてしまう。場内が騒然とする中、テイタムが消えたその穴から這い上がってきたのは、"ザ・グラマー"ことブレイク・モンローだった。

ブレイクは、テイタムから奪い取ったばかりのNXT女子北米王座のベルトを誇らしげに掲げ、自身の代名詞である鏡を覗き込みながら不敵な笑みを浮かべた。この「ステージ下へ引きずり込む」という演出は、かつてのジ・アンダーテイカーやケインらが披露してきたプロレス界伝統の"地獄ムーブ"を彷彿とさせるものだ。クラシックなギミックを現代の女子戦線で再現したこのホラー映画さながらの衝撃的な幕切れは、視聴者に強烈なインパクトを残した。

WWE公式Xはこの衝撃の瞬間に「BLAKE MONROE!?!?...（ブレイク・モンロー！？！？…）」と驚愕のメッセージを投稿。かつてスターダムで「マライア・メイ」の名で活躍し、現在はNXTのトップスターとして君臨するブレイクが、王座獲得へ向けて非情なまでの執念を見せつけた形だ。

ベルトを物理的に強奪するという暴挙に出たことで、二人の抗争は一気にヒートアップ。この衝撃的な映像に対し、ファンからは「この抗争、ヤバすぎる」「狂ってる」「NXTの私の2大お気に入り！」「ワクワクする終わり方」といった反響が寄せられている。

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