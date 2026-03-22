◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）

３度目の優勝と、大関復帰を確実にした関脇・霧島（音羽山）が、土俵下でインタビューに答えた。

―３度目の優勝、久しぶりに今、賜杯を抱いた気持ちは。

「めちゃくちゃ重たかった。久しぶりに、はい」

―過去２度の優勝と比較して今回は。

「うれしいです」

―取組後、足を気にしていたが。

「大丈夫です」

―日本相撲協会が、霧島関の大関昇進に向けて、臨時理事会の開催を決めたが。

「まだまだですけど、頑張ります」

―大関から落ちて、約２年。これまでの道のりは。

「下がっても、あきらめずに自分のやることを信じて、いつか戻るんだと信じて頑張りました」

―この２年は長かった。

「そうですね」

―頑張ってこられたのは、きのうは「稽古」だと言っていたが。

「親方から言われて、変わらず稽古やっていけと言われて、やってきた」

―親方には何と報告を。

「これからも、頑張りますとしかない」

―きょう、家族を大阪に呼んだんですね。

「きょう、お母さんの誕生日で、最高のプレゼントができた」

―今場所、良かったところは。

「思い切り当たっていけたところです」

―初優勝も大阪だった。

「一番印象に残っている。また優勝できると信じてやってきた」

―大阪の好きなところは。

「皆さんがいつも応援してくれる」

―来月、３０歳の誕生日を迎える。

「まだまだ若いので、頑張ります」

―この先、どんな相撲人生を歩みますか。

「もっと強い体作って、もっと優勝するように頑張っていきたい」