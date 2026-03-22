優勝の霧島（左）は八角理事長から賜杯を受け取る（カメラ・安藤　篤志）

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◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）

　３度目の優勝と、大関復帰を確実にした関脇・霧島（音羽山）が、土俵下でインタビューに答えた。

　

　―３度目の優勝、久しぶりに今、賜杯を抱いた気持ちは。

　「めちゃくちゃ重たかった。久しぶりに、はい」

　―過去２度の優勝と比較して今回は。

　「うれしいです」

　―取組後、足を気にしていたが。

　「大丈夫です」

　―日本相撲協会が、霧島関の大関昇進に向けて、臨時理事会の開催を決めたが。

　「まだまだですけど、頑張ります」

　―大関から落ちて、約２年。これまでの道のりは。

　「下がっても、あきらめずに自分のやることを信じて、いつか戻るんだと信じて頑張りました」

　―この２年は長かった。

　「そうですね」

　―頑張ってこられたのは、きのうは「稽古」だと言っていたが。

　「親方から言われて、変わらず稽古やっていけと言われて、やってきた」

　―親方には何と報告を。

　「これからも、頑張りますとしかない」

　―きょう、家族を大阪に呼んだんですね。

　「きょう、お母さんの誕生日で、最高のプレゼントができた」

　―今場所、良かったところは。

　「思い切り当たっていけたところです」

　―初優勝も大阪だった。

　「一番印象に残っている。また優勝できると信じてやってきた」

　―大阪の好きなところは。

　「皆さんがいつも応援してくれる」

　―来月、３０歳の誕生日を迎える。

　「まだまだ若いので、頑張ります」

　―この先、どんな相撲人生を歩みますか。

　「もっと強い体作って、もっと優勝するように頑張っていきたい」