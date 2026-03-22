３度目の優勝で大関復帰が確実の霧島 「お母さんの誕生日に最高のプレゼントができた」「（大関から）下がっても、あきらめずに自分を信じて頑張った」
◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）
３度目の優勝と、大関復帰を確実にした関脇・霧島（音羽山）が、土俵下でインタビューに答えた。
―３度目の優勝、久しぶりに今、賜杯を抱いた気持ちは。
「めちゃくちゃ重たかった。久しぶりに、はい」
―過去２度の優勝と比較して今回は。
「うれしいです」
―取組後、足を気にしていたが。
「大丈夫です」
―日本相撲協会が、霧島関の大関昇進に向けて、臨時理事会の開催を決めたが。
「まだまだですけど、頑張ります」
―大関から落ちて、約２年。これまでの道のりは。
「下がっても、あきらめずに自分のやることを信じて、いつか戻るんだと信じて頑張りました」
―この２年は長かった。
「そうですね」
―頑張ってこられたのは、きのうは「稽古」だと言っていたが。
「親方から言われて、変わらず稽古やっていけと言われて、やってきた」
―親方には何と報告を。
「これからも、頑張りますとしかない」
―きょう、家族を大阪に呼んだんですね。
「きょう、お母さんの誕生日で、最高のプレゼントができた」
―今場所、良かったところは。
「思い切り当たっていけたところです」
―初優勝も大阪だった。
「一番印象に残っている。また優勝できると信じてやってきた」
―大阪の好きなところは。
「皆さんがいつも応援してくれる」
―来月、３０歳の誕生日を迎える。
「まだまだ若いので、頑張ります」
―この先、どんな相撲人生を歩みますか。
「もっと強い体作って、もっと優勝するように頑張っていきたい」