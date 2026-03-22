◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節 川崎０―５横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）

川崎はホーム国立でのダービーで、痛い黒星を喫した。前半２分にＤＦ松長根がネットを揺らしたが、オフサイドの判定で取り消しに。前半３０分、ＦＷ谷村に先制点を許すと、後半に４失点し、今季最多の５失点で完敗。ホーム試合でクラブ最多となる観衆５万２７５人が詰めかけた中、試合後はサポーターからブーイングを浴びた。

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長谷部茂利監督は「入りは悪くなかった印象だが、取れそうな時に、流れがある時に取れないとこういう１点目をしてしまったりする。後半も気持ち新たに入ろうということだったが、（交代直後に失点と）タイミングが悪いですね。早い時間に２失点目、３失点目と、流れを持ってこられなかった。こちらも（交代など）策を講じたが、あまり効果的ではなかった。逆に（選手を）替えない時の方が、ゴール前に迫っていたような気もするし、ボールを取ったと思ったら相手ボールに行って、そこから失点してしまうような（こともあった）。局面で、同じようなことがゲームの中で、裏目に出ているようなプレー、そういう試合になってしまった」と険しい表情で振り返った。

また、「１失点目の相手の（ＭＦ遠野の）スルーパスは素晴らしかった」としながら「そんなに難しい攻撃を受けたわけではない」とも語った。指揮官は「少し良くなりかけたところでこの大敗ですから、もう一度、自分たちがどのように歩んでいるのかというところ（を突き詰めないと）。上り坂に違いはないが、上がっていかなくてはいけない」と自らに言い聞かせるように話した。

センターバックはこの日、前節負傷したとみられるＤＦ谷口が欠場し、ＤＦ佐々木も負傷離脱中。川崎Ｕ―１８出身のルーキーで初先発したＤＦ林は「自分の一瞬の判断のところで失点をしてしまったり、甘さが見えた試合だった。一本のところで質の高さを見せられた」と悔しそうに振り返り、「切り替えていかないといけない部分もあるが、重く受け止めないといけないゲーム。個人としてもチームとしても改善している姿を次の試合で見せられたら」と言葉をつないだ。