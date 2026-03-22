◇オープン戦 巨人2―6楽天（2026年3月22日 東京D）

巨人の戸郷翔征投手（25）が22日、オープン戦最終戦となる楽天戦の5回から2番手で登板。長打3本に2死球と大荒れの内容で1回4失点と厳しい結果に終わった。これでオープン戦は計3試合に登板し合計9イニングを投げ9失点、防御率9.00。試合後、戸郷は「本当にルーキーと同じぐらいの立ち位置だと思っている」「（得たものは）特になかったですね。それぐらいやっぱり悪い登板でした」と厳しい表情で語った。

開幕まであと5日。阿部監督と話し合い「1イニングでいいから、2軍でやるよりは1軍の舞台でやったほうがいいんじゃないかって話で急きょこの登板も決まりました」と、この日の2番手での1イニング登板が決まった経緯を明かした戸郷。自身の現状について「いや…僕がいい姿っていうのを見せ続けない限りっていうのは、また首脳陣も呼ぼうと思わないでしょうし。去年も2軍に落ちましたけど、今回っていうのは、より自分のことを見つめ直して。本当にルーキーと同じぐらいの立ち位置だと思っているんで。開幕投手も（ドラフト1位ルーキーの竹丸に）取られましたし、思うところっていうのは凄く多いですけど…。まあ、しっかり自分を見つめ直して自分と会話してやっていけたらなと思います」と自分に言い聞かせるように語った。

改めて試合を振り返り「（得たものは）特になかったですね。それぐらいやっぱり悪い登板でした。1イニングっていうのは任された場所でしたけど、元々決まってたんでね。ただ、やっぱりそこを果たせなかったっていうのは、どんな失点をしても納得できるような形だったら僕はいいと思うんですけど、そこができなかったんで修正が必要かと思います」と唇をかんだ。

▼阿部監督 何かいいきっかけをつかんでほしいと思ってね、投げさせました。何かね、本人がきっかけがあればいいしね。結果じゃなくて、本人なりの何かきっかけがあったかどうかっていうのが…なきゃないでしょうがないんだけどね。あったらあったで収穫だしっていう登板だったと思います。