乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの妊娠・出産への質問に答える中で、妊娠中にやって良かったとを明かした。

「妊娠中やって良かったことはなんですか?」という質問に「スクワット」と即答。「出産する時にいきむのに、足、太腿の力が必要っていうのを漫画で読んだんですよ」と続け、「出産前のストレッチみたいなのをネットで調べて、その中にも妊婦用の軽いスクワットがあったので、（妊娠）後半は歩くのもしてなかったので、安静をメインにしていたので、足の筋力が落ちないようにスクワットだけはするようにしてました」と振り返った。

上下運動が少なく、10秒ほど固定する動きのスクワットをしていたことを説明した。

「あと、生んだ後に異常にスクワットするんですよ」と現在の育児にも言及。「生んだ直後、急にスクワット生活、地獄じゃないですか」とし、「本気のガチスクワットじゃなくて、気がついた時に10秒だけ腰を下げるみたいな感じのスクワット。筋肉をゼロにしない意識が良かったかなと思います」と語った。