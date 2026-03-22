¡È2025Ç¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆüËÜ°ì¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¡¦¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¡¦¥³¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSÂÑ¡¡ST-3¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡¡#HitotsuyamaRacing¡¡21¹æ¼ÖHitotsuyama¡¡BMW¡¡M2¡¡Racing¤Ï¡¢2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡Âô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×2026³«ËëÀï¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¹õ¡õ¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡¡¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡°ú¤Â³¤¡¢21¹æ¼Ö¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°áÁõ»÷¹ç¤¦¤Í¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£