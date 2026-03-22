「選抜高校野球１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）

二刀流でプロ注目の山梨学院・菰田が「２番・一塁」で出場し、初回１死からの第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。チームは一挙５得点のビッグイニングを作った。菰田は初球の１０６キロカーブを完璧に捉えた打球は美しい放物線を描いて左翼席へ。スタンドがどよめき、騒然となる中で右拳を上げてダイヤモンドを一周した。

菰田は五回にも左前打を放ったが、その裏の一塁守備で打者走者と交錯して左手首を負傷。六回の守備から退いた。

この日の登板はなかったが、打撃に関しては試合を見守ったスカウト陣から高評価。巨人・水野編成本部長は「スケールがあって楽しみ。夏までにピッチングも見ていきたい。あれだけの飛距離あるし、いいと思います。（一番の魅力は）体があって長打力じゃないですか」と話した。阪神・吉野スカウトは「あれだけ飛ばせるっていうのは魅力。それに尽きるかな」と評価。「打つ方だったら飛距離だし、投げる方だったら１５０キロくらい投げる」と菰田の魅力を語り、特に打撃については「あんだけ飛ばせて、ってそう多くはいないし。なかなか甲子園で放り込むのも難しいと思うんで、こういう大舞台で打ったのは価値あるかなと思います」と話した。