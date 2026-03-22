米国の首都ワシントンに春の到来を告げる毎年恒例の「全米桜祭り」の開会式に２１日、歌手の平原綾香さんが出演した。

本紙のインタビューで、自身初めてとなった米国公演への思いを語った。（ワシントン支局 中根圭一）

――ステージに立った時の気持ちは

「（開会式にアーティストを派遣する）国際交流協会から出演依頼があった時から、とても光栄に感じた。桜がワシントンの名物になった歴史を調べたところ、日本がかつて桜を寄贈したことで、ワシントンと日本との絆が根付くようになったことを知った。桜の模様をあしらった特製の着物を着て、これからも日米の絆が続くことを祈りながら歌った」

――街の印象は

「桜の見頃はもう少し先になるが、街のあちこちにピンクの桜をあしらったデザインを目にした。桜を日本人と同じように愛している心が伝わった」

――選曲のポイントは

「それぞれの国の言葉を使うことは、その国の文化を知ることだと思う。母国語を使わずに歌うのは難しいが、今回はできるだけ英語で歌おうと選曲した。１曲目の『Ｊｕｐｉｔｅｒ』は一部の歌詞を英語に替えて歌った。２曲目の『いのちの名前』は、米国でも人気がある映画『千と千尋の神隠し』の挿入歌で、お客さんはうなずきながら聴き入ってくれた」

――観客の反応は

「思った以上に歓声が上がって、ほっとした。（米国人は）反応がダイレクトで、頑張った分だけ拍手をくれる。お客さんに歌わされたような気分になった」

――米国の人々の印象は

「優しさを感じた。ワシントン到着前に寄ったハワイの人の優しさ、ロサンゼルスの人の優しさ、ワシントンの人の優しさはそれぞれ違う魅力があり、同じ米国でも実に広いと感じた」

――今年の春はどのようなスタートを切るのか

「帰国日に、米国のシンガー・ソングライターのリサ・ローブさんと東京で共演する。今年秋に発売するフルオーケストラのアルバムのレコーディングや、コンサートツアーも予定している。バタバタの春になるが、気を引き締め、充実した春になるよう頑張りたい」