町田が敵地・埼スタで浦和を撃破! 望月ヘンリー豪快ゴールで先制、一時追いつかれるも…スタメン復帰の相馬がPK決勝弾
[3.22 J1百年構想リーグEAST第8節 浦和 1-2 町田 埼玉]
J1百年構想リーグEASTは22日に第8節を行った。浦和レッズとFC町田ゼルビアの対戦は、町田が2-1で勝利した。
序盤は浦和がMFマテウス・サヴィオを中心にチャンスを作るが、先制点を手にすることができない。前半12分にはFW肥田野蓮治が相手のプレスに耐えながら左に展開。M・サヴィオが右足ミドルを放つも、わずかにゴール枠を捉えなかった。
前半26分、均衡を破ったのは町田。スタメン復帰のMF相馬勇紀が左サイドでボールをキープし、マイナス方向に戻す。MF中山雄太が左足ダイレクトの浮き球パスでPA右のファーサイドに飛ばすと、深い位置まで詰めたMF望月ヘンリー海輝がスライディングシュートを叩き込む。豪快なプレーで先制点を奪った。
前半は町田が1-0のリードで折り返した。追いかける浦和は、後半10分に追いつく。自陣近くのスローインからつなぎ、ハーフタイムから途中出場となったFWイサーク・キーセ・テリンが左サイドを前進。クロスを上げると、PA左でボールを収めたM・サヴィオが相手守備陣のリズムを外しながら右足シュートを放ち、ゴール右隅に決め切った。
後半34分、町田が大きなチャンスを作る。右サイドの望月からパスを受けた相馬がPA右の深い位置まで進入。DF根本健太のファウルを誘発し、PKを獲得した。キッカーはそのまま相馬が務め、冷静にゴール。2-1と勝ち越しに成功した。
町田がリードを守り切り、2-1で試合終了。ACLEの影響で1試合未消化ながら順位を3位に浮上させた。浦和は直近3試合で2敗PK戦1敗と3試合未勝利が続いている。
J1百年構想リーグEASTは22日に第8節を行った。浦和レッズとFC町田ゼルビアの対戦は、町田が2-1で勝利した。
序盤は浦和がMFマテウス・サヴィオを中心にチャンスを作るが、先制点を手にすることができない。前半12分にはFW肥田野蓮治が相手のプレスに耐えながら左に展開。M・サヴィオが右足ミドルを放つも、わずかにゴール枠を捉えなかった。
前半は町田が1-0のリードで折り返した。追いかける浦和は、後半10分に追いつく。自陣近くのスローインからつなぎ、ハーフタイムから途中出場となったFWイサーク・キーセ・テリンが左サイドを前進。クロスを上げると、PA左でボールを収めたM・サヴィオが相手守備陣のリズムを外しながら右足シュートを放ち、ゴール右隅に決め切った。
後半34分、町田が大きなチャンスを作る。右サイドの望月からパスを受けた相馬がPA右の深い位置まで進入。DF根本健太のファウルを誘発し、PKを獲得した。キッカーはそのまま相馬が務め、冷静にゴール。2-1と勝ち越しに成功した。
町田がリードを守り切り、2-1で試合終了。ACLEの影響で1試合未消化ながら順位を3位に浮上させた。浦和は直近3試合で2敗PK戦1敗と3試合未勝利が続いている。