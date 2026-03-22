ジェイテクトSTINGS愛知が大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）2025-26シーズンのチャンピオンシップ進出を決めた。

22日（日）に行われたSVリーグ男子第18節GAME2で日本製鉄堺ブレイザーズにフルセット勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を22勝14敗としたSTINGS愛知。この結果をもってSTINGS愛知のRS6位以上が確定し、チャンピオンシップ（CS）進出が決定した。

昨シーズンのSTINGS愛知はRSを4位で終え、CSに進出。東京グレートベアーズとのクォーターファイナル、大阪ブルテオンとのセミファイナルを制し、ファイナルに駒を進めたが、サントリーサンバーズ大阪に敗れ、準優勝となった。リベンジを誓う今シーズンは着実に白星を挙げている。

10チーム中上位6チームが進出するCS。現在はサントリーと大阪ＢがCS進出を決めると共に、RS2位以上を確定させている。RSの上位2クラブが得られるセミファイナルのホームゲーム開催権は逃したものの、クォーターファイナルはRSの順位が上位であるクラブのホームで開催されるため、なるべく上位をキープしておきたいところだ。