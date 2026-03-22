イランが21日に行ったイスラエル南部の2つの都市への攻撃で、これまでに100人以上がケガをしました。ミサイルが着弾した都市には核関連施設があり、エネルギー施設を対象とした攻撃が激化しています。

中東の衛星テレビ局・アルジャジーラによりますと、イランが21日、南部のアラドとディモナをミサイル攻撃し、合わせて100人以上がケガをしました。イランの革命防衛隊は22日の声明で、イスラエル南部の軍事施設などを標的にしたとしています。

攻撃を受けた都市の近くには、イスラエル最大級の空軍基地など複数の軍事施設があり、ディモナには核関連施設があります。

AP通信は、イランのミサイルがイスラエルの核施設がある周辺地域で防空システムを突破したのは初めてだと報じています。

これを受けてIAEA＝国際原子力機関は、ディモナにある原子力研究センターに被害が出たとの情報はないと発表しました。また周辺国からの情報として、攻撃後に異常な放射線レベルの報告はないとしています。

一方、イラン保健当局は、アメリカとイスラエルによる攻撃開始以降、イランで少なくとも2万984人がケガをしたと明らかにしています。