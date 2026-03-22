プロ野球オープン戦が22日、各地で6試合行われ、全日程が終了しました。

前日に首位浮上となった巨人は、1点ビハインドの5回、2番手の戸郷翔征投手が2死球や3安打を浴びるなど、一挙4失点。2-6で敗れました。

一方、2位につけていた阪神は、0-1で敗戦。3位につけていた日本ハムはヤクルトに1-1で引き分けました。

これで敗れた巨人が10勝5敗1分、日本ハムは8勝4敗3分で同率でのオープン戦1位が決定。巨人は45得点、50失点と得点が失点を下回りながらも、10勝のうち8試合で3点差以内。1点差の勝利が5試合と接戦に強く、首位フィニッシュとなりました。

また昨季のセ・リーグ王者の阪神は、3位タイフィニッシュ。この日は伊原陵人投手が5回無失点に抑えるなど、投手陣が盤石。12球団最少23失点で、驚異のチーム防御率1.44を記録しました。

また楽天は最終戦に勝利して最下位脱出。サブロー新監督が率いるロッテが4勝11敗2分で最下位に沈みました。

プロ野球の開幕戦は27日に各地で行われます。

▽22日結果

日本ハム 1-1 ヤクルト

楽天 6-2 巨人

DeNA 4-2 西武

オリックス 1-0 阪神

中日 6-2 ロッテ

広島 5-5 ソフトバンク

▽オープン戦順位1）日本ハム 8勝4敗3分1）巨人 10勝5敗1分3）DeNA 9勝5敗3分3）阪神 9勝5敗1分5）オリックス 8勝5敗1分6）中日 9勝6敗3分7）西武 7勝8敗1分7）ヤクルト 7勝8敗3分9）ソフトバンク 6勝9敗2分10）広島 6勝11敗1分11）楽天 4勝10敗5分12）ロッテ 4勝11敗2分