下腹がみるみる凹む！１日１セット【腹直筋＆腸腰筋を一気に鍛える】簡単エクササイズ
ぽっこり下腹が気になるけど、激しい運動は苦手…。そんな人におすすめなのが、椅子に座ったまま１日１セットでOKの簡単エクササイズ【ニーレイズワンレッグ】。「腹直筋」と「腸腰筋」の両方を効率よく鍛えられるので、下腹の引き締めや姿勢改善に効果的。デスクワークの合間やテレビを見ながらでも気軽にできるから、忙しい人でも続けやすいのが魅力です。
🌼腰まわりを重点引き締め！１日たった30秒【細くて薄いお腹を作る】簡単エクササイズ
ニーレイズワンレッグ
（１）背筋をまっすぐ伸ばして椅子に浅く腰掛け、片脚を前方に伸ばす
（２）背筋をまっすぐ伸ばしたまま、伸ばした脚のひざを曲げながら胸に近づけていく
（１）〜（２）の脚の曲げ伸ばしを１回とカウントし、“１日あたり左右各10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「ひざから胸に近づける（胸からひざに近づけない）こと」がポイント。続けるほどに下腹の凹ませ効果を実感できるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞