おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春シューズ」３選
春のコーデを整えるとき、服には気を使っていても、意外と見落としがちなのが“靴”です。トップスやボトムが今っぽくても、足元の印象が少し古いだけで、コーデ全体がどこか昔の雰囲気に見えてしまうことがあります。特に大人世代の場合、靴のデザインやシルエットがコーデの印象を大きく左右するもの。そこで今回は、40代・50代が見直したい「春のシューズ選び」について解説します。
▲丸いつま先のリボンパンプス、ボリュームのある太ヒールパンプス、厚底ソールのチェーンローファーは足元の重さや甘さが強く、大人のきれいめコーデでは少し古い印象に見えやすい
丸すぎるトゥのフラットシューズ
フラットシューズは履きやすく人気のあるアイテムですが、トゥ（つま先）が丸すぎるデザインは、コーデによっては少し昔の印象に見えてしまうことがあります。特に装飾の少ないシンプルなタイプの場合、全体がぼんやりした印象になることも。
春コーデでは、ポインテッドトゥやアーモンドトゥなど、つま先が少しシャープなデザインを選ぶと、足元がすっきり見えやすく。靴のトゥの形だけでも、コーデの印象は大きく変わります。
厚すぎるヒールパンプス
以前は定番だった太めで高さのあるヒールパンプスも、コーデによっては少し重たい印象に見えるもの。特に春の軽いコーデでは、足元だけが重く見えてしまうこともあるでしょう。
最近は、低めヒールやフラットに近いパンプス、または細めヒールなど、軽やかなシルエットの靴が取り入れやすくなっています。春コーデでは、足元にも軽さを意識することがポイントです。
装飾が多いローファー
ローファーは大人のコーデに取り入れやすいアイテムですが、装飾が多すぎるデザインは少し古い印象に見えることがあります。特に大きな金具や厚みのあるソールなど、存在感が強いタイプは、コーデ全体のバランスが取りにくくなることも。
シンプルなデザインや、すっきりしたシルエットのローファーを選ぶことで、春コーデにも自然になじみやすくなります。
▲ポインテッドトゥのバックストラップパンプス、すっきりしたブラックパンプス、ミニマルなローファーは足元を軽やかに見せ、今っぽいきれいめコーデに馴染みやすい
靴はコーデの面積としては小さいアイテムですが、印象を大きく左右する重要ポイント。まずは足元を見直して靴のバランスを整えることで、春コーデをグッと洗練させてみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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