「また連絡するよ」会話・やり取りをつなげようとするのは男性の本命サイン
デートの帰り際や電話・LINEのやり取りの最後に、「また連絡するよ」と伝えてくる男性。この一言は、ただの社交辞令ではないケースがほとんどです。本命相手ほど男性は、関係がそこで終わってしまわないように自然と次につながる言葉を選びます。
関係を途切れさせたくない
男性からすれば、本命相手とのやり取りは終わらせたくないもの。「また連絡するよ」という言葉には、会話を続けたいという気持ちが表れです。この場限りのものにしたくないという心理が働いています。
次の段階に進むきっかけがほしい
恋愛関係は小さなやり取りの積み重ねで深まっていくもの。本命相手には、男性は次の連絡や会話の機会を作ることで、次の段階に進むきっかけを作ろうとします。「また連絡するよ」という言葉は、その入口といえるでしょう。
あなたのことを本気で気にかけている
女性の立場としても、本命相手には時間が空いても関係が続いている感覚を持っていたいもの。だからこそ男性は、「また連絡するよ」と伝えて安心させようとするのです。
本命サインは、この先関係をどう続けようとするかに表れるもの。「また連絡するよ」という一言には、あなたとのやり取りをこれからも続けたいという気持ちが込められています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼脈アリの証拠です。ガチ惚れになった男が見せる「本気のアプローチ」