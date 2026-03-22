【射手座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では強く出る時があります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
とても前向きで意欲的ですが、周囲の人達とはあまり噛み合わないです。その方が良いと考えましょう。仲良くしすぎると、手柄などを奪われてしまいます。仕事や公の場では本音や考えを隠すごとが多くなります。そうすることでライバルに大事なものを横取りされることを防ぐでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
バランスやモラルとかを気にしていられない時があります。それが自分の中で本望じゃなくても、振り切るしかない時があるでしょう。特に敵に対して容赦ない時があります。シングルの方は、大事にしたいものが沢山ある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がお節介をやきたいモードです。
｜時期｜
3月23日 変わることがある ／ 3月29日 好きな気持ちを貫く
｜ラッキーアイテム｜
鉄板プレート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞