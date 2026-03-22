「何もしたくない」「動きたくない」40代から“やる気”が揺らぎやすくなる理由
特別に疲れているわけではないのに、何もしたくない。やらなきゃいけないことは分かっているのに、体も気持ちも動かない。そんな日が増えていませんか？40代以降の“やる気の出なさ”は、体の内側のバランスがゆるやかに変化しているサインでもあります。
エネルギーの出し方の変化
体はエネルギーを作り、使うことで活動しています。40代以降はその流れが少しずつ変化するため、以前のようにスムーズに動き出せないと感じることが出てくるのです。結果として、「やる気が出ない」と感じやすくなります。
ホルモンと気分の関係
気分や意欲は、ホルモンバランスの影響も受けています。分泌のバランスが変化すると、理由がはっきりしないまま意欲が落ちることも。これが一時的な波として「やる気の低下」に現れているだけかもしれません。
“動けない日”を受け入れる
やる気が出ないときに無理に動こうとすると、かえって消耗しやすくなるもの。そんな日は、軽く体を動かす程度にとどめたり、休息を優先することも大切です。波がある前提で過ごすことで、心と体は整いやすくなります。
「何もしたくない」「動きたくない」と感じるのは、体と心のバランスが揺らいでいるサイン。無理に引き上げようとするのではなく、心と体を整える意識を持つことで、やる気は自然と戻りやすくなります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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