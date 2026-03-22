２２日、大阪プロレスの「ＢＵＳＨＩ―ＤＯ ２０２６」（大阪・アゼリア大正ホール）で大阪プロレス選手権試合が行われ、王者・松房龍哉が挑戦者・浅川紫悠を破り王座初防衛に成功した。

今月８日に６人タッグマッチながら浅川にピンフォールを奪われている松房。昨年暮れにＴＯＲＵからベルトを奪った喜びなど吹き飛んでしまう屈辱を味わわれた。「大阪プロレスの新エース」という看板を守るためにも浅川にキッチリ借りを返しておく必要がある。

しかし、試合は序盤から浅川のペース。場外戦を巧みに織り交ぜた攻撃に松房はダメージを積み重ねていくしかない。そしてポスト最上段から椅子の海に叩き落とされ虫の息に。

２０分以上、ほぼ攻められっぱなし。そんな絶体絶命の松房を救ったのは、やはり得意のヒザ爆弾だった。一瞬の切り返しからヒザ爆弾の乱れ打ち。最後は大技、雪崩式の龍蟠虎踞（りゅうばんこきょ＝パイルドライバーの一種）で大逆転の３カウントを奪い、２３分５６秒の大激闘にピリオドを打った。

「これで４月の大阪プロレス創立２７周年大会にチャンピオンとして臨める」と松房はリング上で喜びを爆発させていた。