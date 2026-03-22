◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ２Ｘ―１巨人（２２日・横須賀スタジアム）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１軍から参加してファーム・ＤｅＮＡ戦で先発。５回９８球を投げ、３安打無失点だった。この日の最速は１４９キロ。７四死球と制球に課題が残り「きょうは全然（良くなかった）」と唇をかんだが、粘りの投球で０封。「いろいろ収穫ができたのでよかった」とうなずいた。

初回は先頭・東妻に左翼線への二塁打を許すなど２死一、二塁のピンチを招いたが、後続の関根を二ゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。その後、毎回四球を与えて走者を背負いながらも、スライダーを有効に活用して得点を許さなかった。「きょうの場合は（支えになる球は）スライダーだった。日によって変わってくるので、自分の修正できるものを１つ、試合の中でうまくつくれたら」と振り返った。

この日、１軍はオープン戦最終日となる楽天戦に臨み、２―６で敗れた。試合後には阿部監督がテレビインタビューで山城の開幕ローテ入りと登板予定日について質問され「ローテーション入るのは決まっていますので。（登板日がいつかは）ここで言うことじゃないなと思います」とコメントした。