◆Ｓａｒｅｅｅ「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」（２２日、横浜武道館）

プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２２日、横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」を開催した。

第３試合のシングルマッチで黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパンが「Ｘ」と対戦した。入場まで正体不明だった「Ｘ」は、Ｓａｒｅｅｅのテーマソング「太陽神」をバックに入場した葛飾区議会議員レスラーの広田さくらだった。Ｓａｒｅｅｅに酷似したコスチュームに身をまとった広田にリングアナは「シン広田Ｓａｒｅｅｅ」とコールした。

Ｓａｒｅｅｅコールが起きる中、ゴングが鳴った試合は広田がエルボー、頭突きの連打で攻勢に出た。さらにＳａｒｅｅｅが得意のフットスタンプもさく裂させたが黒潮の後頭部への蹴りでグロッギーもかん腸攻撃で反撃すると裏投げを浴びせたが最後は黒潮が丸め込み４分１３秒の試合にピリオドを打った。

試合後、黒潮は、大勢の観客を集めたＳａｒｅｅｅへ「すごい。仲間がいるにしても一人で戦っているＳａｒｅｅｅちゃんに心から尊敬したいしエールを送りたい。マジ、すごい」と感動し「また、呼んで」とメッセージを送った。

広田は「初めて…マットに肩をついてゴングを聞いた初めて。でも私は女子プロ界のど真ん中として、最後の女子プロレス継承者として進み続ける」とＳａｒｅｅｅの口調をマネして夕闇が迫る関内の雑踏へ消えた。