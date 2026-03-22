《新作》今回も即買いかもーーッ！【3COINS】可愛すぎずちょうどイイ♡「リボンヘアアクセ」

まだまだ風は冷たいけれど、少しずつ春の装いへ移行するタイミングとなりました。トータルコーデの完成度を上げるなら、ヘアアクセサリーにまでしっかりこだわってみませんか？ 3月に入り、【3COINS（スリーコインズ）】から発売された新作ヘアアクセサリーには、大人世代も挑戦しやすい上品なリボンモチーフが登場中。どれも即買いしたくなる魅力がたっぷり！ ぜひチェックしてみてください。

軽やかチュールで春らしくアップデート

【3COINS】「チュールリボンバナナ」\550（税込）

トレンド感と季節感を押さえた、シアーなチュール素材のリボン付きバナナクリップ。ひとつに束ねた髪を下から挟み込み、上部で留めるだけのバナナクリップなので、手軽にガーリーな雰囲気を楽しめるはず。存在感のあるサイズながらも、柔らかく軽やかな質感のおかげで、気負わずサラッと使えそう。ゴムで結ぶより髪のボリューム感を演出しやすいため、春らしく華やかなイメージでヘアスタイルをアップデートできるかも。

クラシックなリボンで大人の品格ヘアに

【3COINS】「ポコポコリボンバンス」\550（税込）

シワ加工による表面感とふっくらとしたフォルムが特徴的なリボンモチーフのバンスクリップは、重厚でクラシックなオーラを放つ大人っぽさが魅力。春のキラキラした日差しが入り込み、さらに奥行きのある表情を楽しめそう。大きく開くバンスクリップタイプなので、ロングヘアをねじって留めるだけで品格あるアップスタイルに。ブラックとアイボリーの2色から、ファッションテイストや好みに合わせて選べます。

ワンポイントでクラス感アップ

【3COINS】「パール付タレリボンバナナ」\550（税込）

リボンの結び目に光る、パール調のパーツが印象的なバナナクリップ。可憐でシアー感のある素材で、カジュアルにもキレイめにも寄せられるリボンが付いたクリップは、さまざまなシーンで活躍してくれそう。ボリュームを抑えたほっそりとしたフォルムのリボンにより、カールさせたフェミニンなポニーテールでも甘くなりすぎず、クラスアップした印象に。

光沢があればいつもよりスペシャル

【3COINS】「キラキラリボンバレッタ」\550（税込）

春のやわらかな日差しに映えそうな、上品な光沢をまとったリボンが付いたバレッタ。間隔を空けて控えめに置かれたビジューと高級感のある素材により、高見えすること間違いなしかも。ハーフアップやローポニーにパチンと留めるだけで、ヘアのドレスアップは完了！ 大切な日のデートや推し活、写真に残したい日には特にオススメです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S