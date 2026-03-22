プロ野球のファームは22日、東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて7試合が行われた。

東地区で楽天はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に3―0で完封勝利。先発・藤井が5回4安打無失点で2勝目を挙げた。青野が2安打1打点。オイシックス先発・宮森は5回2/3を3安打2失点（自責1）で1敗目。

日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に5―4で逆転サヨナラ勝ち。9回1死一、二塁で梅林が同点の中前適時打。最後は代打・今川が右翼にサヨナラ二塁打を放った。ドラフト3位・大塚（東海大）が2安打1打点。先発・藤田は3回1安打6奪三振無失点で、6番手・堀が1回1安打1奪三振無失点で1勝目。ヤクルトは内山が4回に1号ソロ。松本が2安打1打点。先発・高梨は6回2安打9奪三振で1失点（自責0）

中地区で中日はハヤテ戦（ナゴヤ）に2―0で完封勝利。先発・仲地が5回2/3を5安打無失点で2勝目を挙げた。ドラフト6位・花田（東洋大）が5回に2号ソロ。ハヤテ先発・佐藤宏は6回5安打2失点で2敗目を喫した。松永が2安打。

DeNAは巨人戦（横須賀）に2―1でサヨナラ勝ち。9回無死満塁でドラフト1位・小田（青学大）がサヨナラの右犠飛を放った。東妻が7回の同点1号ソロなど2安打、ドラフト3位・宮下（東洋大）が3安打。先発・深沢は5回2安打5奪三振1失点（自責0）で、4番手の育成選手・浜地が1回無安打無失点で2勝目を挙げた。巨人先発のドラフト3位・山城（亜大）は5回3安打7四死球で無失点。打線は3安打に終わった。

西地区のソフトバンク―阪神戦（タマホームスタジアム筑後）は5回終了時に降雨コールドゲームとなり阪神が3―1で勝利。先発・伊藤将が5回2安打1失点で1勝目を挙げた。嶋村が5回に1号ソロ、育成選手の福島が2安打。ソフトバンク先発・前田純は4回2/3を5安打6奪三振3失点（自責1）で1敗目。打線は2安打に終わった。

広島はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に2―0で完封勝利。先発・塹江が3回1安打4奪三振無失点で、3番手・ケムナが2回2安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。前川が3回の先制1号ソロなど2安打、育成選手の名原も2安打1打点。オリックス先発・田嶋は6回6安打2失点で1敗目。来田、横山聖が2安打をマーク。

ロッテはファーム交流戦の西武戦（カーミニークフィールド）に9―1で大勝。井上が3回に1号満塁本塁打、ドラフト6位・岡村（富島）が3回に1号ソロ。中村奨が2安打1打点、池田と愛斗が2安打を放った。先発の育成選手・森は5回5安打1失点で1勝目（1敗）。西武は育成選手の福尾が2安打。先発・松本は3回9安打3奪三振9失点（自責8）で1敗目。