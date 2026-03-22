銀魂ってこういう作品だったのか、と、2月13日に公開された『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』を初日に劇場で見ている間、ずっと驚いていた。

【写真】この記事の写真を見る（8枚）



『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 アニメ『銀魂』公式Xアカウントより

何を今さらとファンに呆れられるのを承知で書けば、福田雄一監督の実写版『銀魂』を見ていたから、『銀魂』という作品の設定やあらすじを知ってはいるつもりだった。SNSや動画サイトでは銀魂アニメや原作マンガの切り抜き動画があふれ、常に話題になっている。だから知らず知らずのうちに、原作やアニメに本格的に触れないまま「銀魂を見たような気分」になってしまっていたのだ。

実写版を見ただけでは『銀魂』の味はわからない

しかし今回の新作を劇場で見ている間ずっと、自分は銀魂のことを何も知らなかったんだな、と思い知らされていた。ネットで一年中バズっている「銀魂のギャグやパロディ部分」を集めた切り抜き動画はいわば、エビカレーのエビだけをすくいとって回転寿司の小皿で回しているようなもので、カレーの本当の味はわからないのだ。

まず実写版の銀魂の記憶と比較して驚いたのは、坂田銀時役の杉田智和、志村新八役の阪口大助、神楽役の釘宮理恵という万事屋三人組の声のリズムとハーモニーである。神楽の特徴である「〜あるよ」「〜ないね」という口調は、釘宮理恵がセリフにつける絶妙な緩急によって、外国人の未熟な発音のものまねというよりもはや、関西弁やウチナーグチのように独自の美しいリズムと抑揚を持った「神楽弁」に昇華されている。

実写版の小栗旬、菅田将暉、橋本環奈という当代の人気俳優によるビジュアル再現は素晴らしいものだったが、アニメ版の杉田智和の低音域、阪口大助の少年的中音域、釘宮理恵の高音域が交差する会話はリズミカルで、ギャグの面白さ以上にまるでジャズバンドの即興演奏を聴いているような心地よさを感じてしまう。

だがそれ以上に引き込まれたのは、原作者・空知英秋によるストーリーテリングの巧みさである。

火災シーンがないのに、なぜ「吉原炎上篇」と名付けられたのか？

今回映画化された『吉原大炎上』の内容は、2008〜2009年に公開された原作・アニメの「吉原炎上篇」の映画版リメイクである。その名の通り、今回の映画では真選組が密造薬物を焼き払う「炎上」シーンが描かれるが、実は過去の原作・TVアニメ版には火災のシーンは存在しないのだ。それにもかかわらず、2008年の単行本25巻の巻末広告にはすでに「吉原炎上編 クライマックス」と次巻予告のコピーがある。

ではなぜ、火災シーンがない原作の段階からすでに「吉原炎上」の名が付けられていたのか。

多くの人が想起するのは1987年公開の五社英雄監督による実写映画『吉原炎上』だろう。遊郭映画ブームを起こした作品であり、東映の岡田茂社長が「今でもうちの財産だ」と自著で振り返るほどの名作として邦画史に刻まれている。では、『吉原炎上』のオマージュだから「吉原炎上篇」と名付けられたのかというと、むしろその逆に見える。

2004年から2021年にかけて少女漫画誌「MELODY」にて連載されたよしながふみのマンガ『大奥』は、『吉原炎上』と同じ東映が関西テレビと組み昭和の時代に放映したテレビドラマ『大奥』を男女反転させて、痛烈な批評性を持たせた。原作者・空知英秋が似た意図をもって『吉原炎上』の名を冠したかは不明だが、1987年の邦画『吉原炎上』と、2008年に少年ジャンプで描かれた「吉原炎上篇」も鮮烈なほど正反対なのだ。

五社英雄監督の『吉原炎上』が昭和の日本社会にセンセーションを起こしたのは、何よりもまず有名女優たちのヌードが理由だった。名取裕子、西川峰子といった著名な女優たちが遊郭の男性客と、時には女性同士で演じる激しいベッドシーンが話題になり、劇場には観客がつめかけた。

五社英雄監督の名誉のために書き添えておけば、2022年に週刊現代が設けた『吉原炎上』に関する座談会の場で、激しい場面を演じた仁支川（西川）峰子は五社英雄の娘である五社巴を前にして、五社監督は撮影の場にあっても主演助演を問わずに女優を守ってくれる監督であったこと、「俺の女になれば次は主演だ」と口説いてきたのは当時の映画界のドンであった別の人物であり、五社監督はその人物に対して激しい反感を抱いていたことを率直に語っている。

だがそれにしても、明かされる撮影現場のハードさも含め、日本映画があまりに女優に対して過酷であった時代の作品であることは間違いがない。

一方、銀魂の「吉原炎上篇」に登場する遊郭の女たちは肌を見せない。少年誌、テレビアニメの規制があるのはもちろんだが、同じ『銀魂』でも他の回では、海辺のシーンでビキニの女性キャラクターが出てきたりという描写はある。

だがこの「吉原炎上篇」に限っては、メインキャラクターはもちろん役名のない背景の遊女たちにいたるまで、うなじから肩のラインを見せるようないかにも吉原的な描写があえてないのだ。「百華」と呼ばれる和服に覆面の女性戦闘集団を束ねる女性首領・月詠の衣装も片腕片足のスポーティな露出どまりである。これは少年誌、テレビアニメの規制というより、明らかに原作者とアニメスタッフが「吉原炎上篇」に限ったコンセプトとしてとして統一しているように見える。

女の業を描く『吉原炎上』と男の業を描く「吉原炎上篇」

正反対なのは肌の露出だけではない。昭和の『吉原炎上』で描かれた、遊女同士で客を奪い合ったり、足抜けした遊女を同じ遊女が折檻するという「女と女の闘い」は、のちに作られる遊郭ものの定番となる描写だった。しかし銀魂の『吉原炎上篇』は、吉原桃源郷の番人である月詠とその配下である「百華」の女たちが、遊女を監視する存在のように登場する序盤から、連帯と蜂起の物語に中盤で鮮やかに反転する。

また、昭和の『吉原炎上』は「男に捨てられた遊女が精神に異常をきたし、裸の胸を振り乱して男を求め、泣き狂いながら死んでいく」という展開で、女の業を描いたとして高い評価を得た。一方『銀魂』が吉原を舞台に描くのは女を求めて狂う「男の業」である。

今作のラスボスにあたる夜王鳳仙は吉原桃源郷の支配者でありながら、遊女の頂点として誰もが見上げる美女、日輪太夫にすさまじい執着を見せる。彼女を半ば監禁して太陽のように見上げながらも、それを引きずり降ろして蹂躙したいと欲望する夜王鳳仙は、ある種の男性の女性に対する屈折した愛憎を象徴した人物造形だ。それは昭和の映画監督が時に女優をミューズと呼びつつ虐待していたのにもどこか似ている。昭和の『吉原炎上』が遊女たちに残酷な視線を向けていたのに対し、銀魂の「吉原炎上篇」では物語のカメラが男性の欲望に向けられている。

描くのは鳳仙の狂気だけではない。女性にまったく愛と意味を認めず、立ち塞がる遊女たちをあっさりと惨殺する神威という第三の敵を登場させ、夜王鳳仙と対峙させることで、狂うほどに執着しながら日輪に手を出せない夜王鳳仙、女性にまったく執着しないがゆえに冷淡に殺害する神威、二人の対照的な暴力が観客に対比される。

その神威の暴力の血に引きずられようとする妹・神楽を引き戻すのが、映画の序盤で「童貞」とからかわれる（つまり女性を買ったことがない）志村新八の青臭く理想主義的な少年性である。「ただ笑顔の美女とうまい酒が飲みたいだけ」と不敵に笑い夜王鳳仙にたちふさがる坂田銀時も含め、吉原を舞台にしながら「男たちの性」のそれぞれの在り方を描く映画になっているのだ。

「バカで軽薄なエンタメ」であることへのこだわり

こう書くと「よりによって『銀魂』をポリコレ的に持ち上げようとしている」と失笑されるかもしれないが、遅れてきた観客の身で、今さら『銀魂』はここが政治的に正しいとか、価値観がアップデートされているなどと批評家面をしたいわけではない。銀魂が明らかにそういう「教条的正しさ」からなるべく距離を取っていること、最終回後の映画『銀魂 THE FINAL』に寄せた空知英秋のコメントを引用すれば「最後の最後まで他人の神輿の上で大騒ぎし、バカで軽薄なまま、銀魂らしく走り切る」ことをめざした作品であるのかは知っている。

だがそれでも考えてしまうのだ。自他ともに認める「正しくない」作家がなぜこれほど美しい物語を描いてしまうのか、それも今と比較して「正しさ」がほとんど価値をもたなかった時代に。

原作で「吉原炎上篇」が描かれたのは2008年。ツイッターフェミニズムどころかツイッターが日本サービスを始めたばかりの時代である。少年ジャンプに『意識のアップデート』を求める風潮はほとんどなかった。大物司会者が女性マネージャーを拳で殴り、民事訴訟も終わらぬままスタジオの拍手と涙で地上波復帰を迎えられていたのがゼロ年代の社会である。にもかかわらず、空知英秋は昭和の映画『吉原炎上』を鮮やかに裏返すような物語を少年ジャンプで描き、しかもそれは特に批評的に持ち上げられることもなく、なにより作者の言葉を借りれば「バカで軽薄なエンタメ」として完璧に美しく昇華されているのである。

『吉原炎上篇』、今回のリメイク『吉原大炎上』に共通するのはそのエンタメ力の高さである。前述したように、「吉原炎上篇」に登場する遊女たちはほとんど肌を見せない。だがそれによって、この作品に美や性が排除されているのかと言えばまったく逆である。この物語で登場する魅力的なキャラクター月詠は、その後長きにわたり男女共に支持され、人気投票の常連になる。

月詠の配下として「百華」の女たちは和服に日本髪を結い、手首まである黒のロングスリーブとマスクで肌と顔を隠しているのだが、和と洋の装いを入り混ぜ薙刀を構えるその姿は、まるで戦闘服のように美しくスタイリッシュで、同時に妖しく艶めかしい魅力に輝いて見える。少女読者から見ても強く凛々しく、少年読者から見ても眠れなくなるほど美しく艶めかしいそのスタイルは、「古い美を裏返しながらそこに新しい美を生み出す」という、後にハリウッドやディズニーが目指す地点に先に到達しているようにさえ思える。

空知英秋は不思議な作家である。『銀魂』という作品がその設定の根本に攘夷戦争や天人による支配といった日本の敗戦と対米従属を隠喩する描写、あるいはPKディックの『高い城の男』を思わせるような「もうひとつの歴史」の政治的メタファーを多く仕掛けていることは良く知られる。

しかし同時に、作品の深い構造が観念劇、政治劇として評価されることを拒むように、日常バラエティ的な敷居の低い笑いで崩していく手法をとる。『銀魂』という作品が批評家に注目され、評価される機会であったはずの、朝日新聞社主催の手塚治虫文化賞も、ノミネートの時点で辞退している。それはまるで批評の権威から高く評価されることを自ら避けているようにさえ見える。

〈大西 普通は、天人に支配されて嫌なんだったら、天人倒すぜっていう話になるじゃん。 空知 だってそういうのを排除できないじゃないですか。例えば、今も日本に外国からたくさん人とか来てるけど、出て行って下さいって話じゃないじゃないですか。そうじゃなくて折り合ってうまいことやってかないといけないでしょ？〉

2009年10月に『銀魂』を特集した「クイック・ジャパン」86号の編集者との座談会で、空知英秋はそう答える。「銀魂の世界の状況って現代に似てません？」と自ら語るように明らかに政治的、構造的な物語を描きながら、それを思想的に決着させるのではなく、混沌とした現実の日常に着地させる物語を彼は好むのだ。

今回の映画『吉原大炎上』でも、まばゆい太陽に目がくらむような女性解放劇を描きながら、ラストは解放された吉原が現代の風俗街のような胡乱さを帯びたまま日輪たちが生きていく結末で終わる。「どっかの街とそっくりある」とつぶやく神楽に「そうだな 俺たちの街と何も変わらねえ 下品で凶暴で優しくて冷たくて 涙も笑いもお天道さまもある ただの普通の街だ」と銀時が語る言葉は、そのまま『銀魂』についての自己批評でもあり、少年マンガ論、エンタメ論にもなっている美しい結末だ。

性産業、性労働を肯定するのか否定するのかは、学者やフェミニストの間ですら意見が割れる問題だ。この結末に対して、性産業をなしくずしに肯定していると批判する論者はいるだろう。だが答えのないまま、銀時や神楽たちが猥雑な街で生きていくラストは、とてもまぶしいものに思えた。

『鬼滅の刃』吾峠呼世晴に与えた影響、受け継がれる“魂”

「空知先生お疲れ様でした。少年ジャンプに原稿を送るきっかけは銀魂でした」

少年ジャンプで『銀魂』が最終回を迎えたとき、『鬼滅の刃』を連載中の吾峠呼世晴がそうコメントをよせていた。今回リメイクされた映画のクライマックスで、「吉原炎上篇」が『鬼滅の刃』に与えた影響をあらためて感じた観客もいたのではないかと思う。それは太陽の光の表現や一対多数のラスボスバトルといった見えやすい部分だけではなく、キャラクターたちの魂の部分も含めて、作家から作家に受け継がれているように思えるのだ。

受け継がれていくのは、声優たちの魂も同じかもしれない。テレビシリーズで初代日輪を演じた櫻井智は、2016年に声優をいったん引退し、井上喜久子に日輪役を引き継いだあと、今回の映画の製作発表の数日前にこの世を去った。

今回の映画『吉原大炎上』では、日輪太夫の源氏名に合わせ、繰り返し「女性と太陽」のイメージが重ねられる。日輪のみならず、クライマックスで反旗を翻し蜂起した月詠と「百華」の女たちを前にして、坂田銀時が「太陽なら上がってるじゃねえか、そこかしこにたくさん」と全ての遊女たちを太陽になぞらえる時、平塚らいてうの「元始、女性は実に太陽であつた。真正の人であつた」という青鞜発刊の辞を連想しない方が難しいだろう。たとえ作者の空知英秋がそれを声高に明言することがなくても。

その日輪太夫を演じた櫻井智のデビューはいわゆる「アイドル声優」ブームのさきがけであり、象徴的存在として脚光を浴びた分だけ偏見の目も向けられた。

〈「先日、宮崎駿さんがおっしゃってました。アニメ映画を作る時の、若い声優さんの声がだめなんだそうです。（中略）その子の役を一般の人たちから募集してテストしてみたら、ほとんど娼婦の声なんだそうですな」〉

司馬遼太郎が井上ひさしとの対談『国家・宗教・日本人』で発したこの言葉は、「娼婦の声」というどぎつい単語だけが独り歩きし、若い女性声優の揶揄に長く使われた。「私たちは多彩な声をもっているのに、その声を使わせないのは脚本を書くあなたたちや、甘い声を求める観客ではないか」と言い返せる立場は当時の声優にはなかった。

だからこそ、幽閉された遊女から「真正の人」になり牢獄を打ち破る日輪を演じた櫻井智の力強い声は、作品にとっても大きな意味を持っていたし、その魂は今作の井上喜久子にも引き継がれている。日輪、月詠、そして百華隊という鮮烈なキャラクターたちは今後も多くの観客を獲得するだろうし、「吉原炎上篇」は何度も再演に値する名作だと思う。

2月13日の公開記念舞台挨拶のライブビューイングでは、坂田銀時を演じる杉田智和がこの『吉原大炎上』という作品が持つ特別な意味を客席に伝えながら、新しい観客たちに『銀魂』を伝えていくことを望む言葉があった。「たくさんの声を伝えていってください。世俗も、肉欲も」。それは『閃光のハサウェイ』の予告編をもじったギャグとして記事になったが、声優たちの言葉の通り、世俗と理想、冗談と真剣、フィクションとメタフィクション、正しさと美しさを自在に行き来しながら権威を求めない、空知英秋という作家の凝縮された本質がこの映画にはあるように思える。

客席に制服の高校生の姿も見えた。原作はすでに大団円を迎えているが、『銀魂』そして空知英秋という稀有な才能に出会う若い世代はこれからも増えていくだろう。その時に新劇場版としてリメイクされたこの『吉原大炎上』は、「銀魂だったらこれを見てよ」と勧められる「新しい入口」になるのではないかと思う。

（CDB）