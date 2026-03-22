「やっと解放された」今季初弾で柏を連勝に導く！ 23歳MFは安堵の表情「全く納得できていない状況が続いていた」

「やっと解放された」今季初弾で柏を連勝に導く！ 23歳MFは安堵の表情「全く納得できていない状況が続いていた」