「やっと解放された」今季初弾で柏を連勝に導く！ 23歳MFは安堵の表情「全く納得できていない状況が続いていた」
柏レイソルは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で水戸ホーリーホックとホームで対戦し、３−０で快勝。２連勝を飾った。
先制ゴールを挙げた中川敦瑛は、試合後のフラッシュインタビューで「やっと苦しかったところから解放された気持ちです」と安堵の表情を見せた。
前節から引き継がれた良い部分として「自分の１点目もそうですけど、足を振るところだったり。いつも以上に攻撃的なサッカーができた」と、攻撃的な姿勢を勝因に挙げた。
チームの均衡を破った自身のゴールシーンについて23歳のMFは、「ボール受ける前に相手の選手が来てなかったので、思いっきり振ってみようと思ったら入っちゃいました」と振り返った。
このゴールは自身の今季初得点。これまで結果が出ていなかった状況を「自分自身、全く納得できていない状況が続いていた」と明かし、「チームにとってもそうですけど、自分にとっても大きな１点だったのかなと思います」とゴールが持つ意味の大きさを語った。
ここから勢いに乗っていけるかという問いには、「はい、乗っていきます」と力強く回答。代表ウィークによる中断期間を経て行なわれる次戦に向けては、「後半の試合の流れは、あまり上手くできなかったので、そこをもっと整理して、次のマリノス戦でまた勝点３を取れるように頑張っていきたいと思います」と課題の修正と次戦への意気込みを口にした。
次節の横浜FM戦は、４月５日にホームで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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先制ゴールを挙げた中川敦瑛は、試合後のフラッシュインタビューで「やっと苦しかったところから解放された気持ちです」と安堵の表情を見せた。
前節から引き継がれた良い部分として「自分の１点目もそうですけど、足を振るところだったり。いつも以上に攻撃的なサッカーができた」と、攻撃的な姿勢を勝因に挙げた。
このゴールは自身の今季初得点。これまで結果が出ていなかった状況を「自分自身、全く納得できていない状況が続いていた」と明かし、「チームにとってもそうですけど、自分にとっても大きな１点だったのかなと思います」とゴールが持つ意味の大きさを語った。
ここから勢いに乗っていけるかという問いには、「はい、乗っていきます」と力強く回答。代表ウィークによる中断期間を経て行なわれる次戦に向けては、「後半の試合の流れは、あまり上手くできなかったので、そこをもっと整理して、次のマリノス戦でまた勝点３を取れるように頑張っていきたいと思います」と課題の修正と次戦への意気込みを口にした。
次節の横浜FM戦は、４月５日にホームで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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