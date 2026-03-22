「非常に受け入れがたい、その通りだと思う」横浜FMに０−５惨敗…川崎指揮官が屈辱の国立決戦を総括「あらゆることが良くなかった」
聖地での神奈川ダービーで屈辱を味わった。
３月22日に開催されたJ１百年構想リーグの第８節で、長谷部茂利監督が率いる川崎フロンターレは、横浜F・マリノスと国立競技場で対戦。０−５の惨敗を喫した。
立ち上がりから横浜FMに主導権を握られる展開に。カウンターからチャンスを作る場面もあったが、決めきれずにいると、30分に谷村海那に被弾。さらに後半に入って、53分と62分に天野純、72分にユーリ・アラウージョ、78分にジェイソン・キニョーネスにネットを揺らされ、大差をつけられた。
長谷部監督は試合後、インタビューに対応。「５失点というのは受け入れがたい数字かと思います。どのように振り返りますか？」と振られ、マリノス戦をこう振り返った。
「（自分たちは）点数を取れなかった。攻撃面で相手のゴール前へという形がいくつかあったなかで取れなかった。そのなかで失点をしてしまった。後半、気持ちを新たに『まず１点』というところですぐに失点をしてしまい、２失点目、３失点目と立て続けにしてしまった。ゲームを諦めてはいないが、少しダメを押されたような、そういう雰囲気になってしまった。非常に受け入れがたい、その通りだと思うし、私自身も責任を感じる」
対応力に関しては、次のように語った。
「短いボール、長いボール、下のボール、空中戦のボール、色んなボールがあるけれども、それへの対応が少し良くなかったと思うし、横から来るボール、入ってくるボールへの対応も良くなかった。あらゆることが良くなかったなと思う」
次節は敵地でFC町田ゼルビアと相まみえる。長谷部体制２年目のフロンターレは、点を決めるべきところで確実に仕留め、勝利を呼び込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから横浜FMに主導権を握られる展開に。カウンターからチャンスを作る場面もあったが、決めきれずにいると、30分に谷村海那に被弾。さらに後半に入って、53分と62分に天野純、72分にユーリ・アラウージョ、78分にジェイソン・キニョーネスにネットを揺らされ、大差をつけられた。
長谷部監督は試合後、インタビューに対応。「５失点というのは受け入れがたい数字かと思います。どのように振り返りますか？」と振られ、マリノス戦をこう振り返った。
対応力に関しては、次のように語った。
「短いボール、長いボール、下のボール、空中戦のボール、色んなボールがあるけれども、それへの対応が少し良くなかったと思うし、横から来るボール、入ってくるボールへの対応も良くなかった。あらゆることが良くなかったなと思う」
次節は敵地でFC町田ゼルビアと相まみえる。長谷部体制２年目のフロンターレは、点を決めるべきところで確実に仕留め、勝利を呼び込めるか。
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