異例の「35人招集」の意図は…イングランド監督が日本戦で“新たな組み合わせ”を明言 韓国メディアが指摘「最高レベルの対決が実現しない恐れ」
敵地でのイングランド戦は、いずれにせ良いテストマッチになるはずだ(C)Getty Images
イングランドサッカー協会（FA）は現地時間3月20日、今月2試合が組まれている国際親善試合の代表メンバーを発表した。イングランドは27日にウルグアイ代表、31日に日本代表とそれぞれホームで戦う。
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今回のメンバーには、35人もの選手が選ばれており、話題を集めている。FA公式サイト等で公開されているトーマス・トゥヘル監督のコメントでは、異例とも言える多さとなった理由として、「我々は基本的に、2つのキャンプに分けることにした」などと意図を明かしており、日本戦前の「金曜または土曜から、10人か11人の選手がキャンプに合流する」と説明。その上で「新たなグループ、新たな組み合わせで日本戦に臨むことになる」と語っている。
このイングランド代表チームのメンバー発表を受け、日本の試合について韓国メディア『スポーツ朝鮮』が独自の見解を示しており、「日本の思惑とは異なる試合になる可能性がある」などと指摘する。
日本とのゲームにイングランドが代表経験の浅いメンバーも組み込むと予想する同メディアは、「問題は日本側の期待とのズレにある。イングランドが多くの新戦力を含めた編成を選択したことで、世界トップレベルの主力メンバーと対戦できる見込みは低くなった」と主張。さらに、「日本が期待していた“最高レベル同士の対決”が実現しない恐れもある」と懸念を示した。
また、「もっとも、新戦力であっても、日本にとっては一定の価値を持つ相手ではある」と付け加えながらも、「しかし、日本としては主力同士、完成度の高いチーム同士での対戦を望んでいたのも事実だろう」などとも読み解いている。
6月の北中米ワールドカップを前に、今回の2試合で選手をふるいにかける目的もあるとも取れるトゥヘル監督が、日本戦ではどんなメンバーを組んでくるのか。いずれにせよ、どのような顔触れであれ、日本にとっても選手を見極める上で重要な機会となることは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]