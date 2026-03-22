元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、星野仙一さんにまつわる意外なエピソードを語った。

球界のご意見番たちが多数出場する、プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、ピッチクロックなどの新ルールについて激論を交わした。

番組では、各チームのキャンプを見学に来たガチ勢のファンに取材。名将にまつわるアンケートでは、5位が原辰徳氏、4位が王貞治氏、3位が長嶋茂雄さん、2位が星野さん、1位が野村克也さんという結果だった。

福留氏が挙げたのが、星野さんの名だった。99年に中日に入団。「僕は入団した時から、ずっと星野さん」と説明した。時に激高する場面もあり、“闘将”のイメージが強かった星野さんだが、福留氏は意外な一面も明かした。

「確かに試合の中というのは、いろんな勝負ごとがあるんですけど、いい時も悪い時もあるじゃないですか。その後のフォローというか、ユニホームを脱いだ後、選手に対してのフォローだったり、選手の家族ですよね。選手の奥さんの誕生日には、星野さんが必ず花束を贈る。そういうところまでやっていたという方なので」

司会の黒木千晶アナウンサーは「え〜！？すてき…」とポツリ。「私、勝手なイメージで、子供の時に見ていたイメージで、凄く怖い人なのかなと」と驚きを口にすると、ひな壇からは「怖いです！」とツッコミが入っていた。