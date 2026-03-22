◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

金田久美子（36＝スタンレー電気）は、3ボギーの75で回り、通算5オーバーで14位タイで、2戦連続のトップ10入りはならなかった。

自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「それにしてもライン読めなかったなー」とグリーン上でラインを読んでいる写真をアップ。「今週もたくさんの応援ありがとうございました！」と感謝し、「今日の朝花粉症の薬飲んだら人が変わったくらい鼻水大丈夫でした 薬ってすごいなー」とつづった。

前日21日のラウンドgpには、SNSで「ついに花粉症デビューしました。こんなにしんどいとは 明日は鼻水にも涙にも難しいセッティングにも耐えられるように頑張ります」と最終日に向けての決意を明かしていた。

金田は、今季国内ツアー開幕戦の「ダイキン・オーキッド・レディース」（沖縄・琉球GC）で9位タイに入り、今大会が2戦目だった。昨季はメルセデス・ランキング96位でシード復活はならなかったが、QTファイナルを26位で通過し、今季前半戦(第1回リランキングまで)のフル出場権をほぼ確実にしている。