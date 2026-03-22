前田敦子、AKB48時代のプロデューサーの“態度”を証言「ある日を境に」「こういうところなんだ芸能界は」

前田敦子、AKB48時代のプロデューサーの“態度”を証言「ある日を境に」「こういうところなんだ芸能界は」