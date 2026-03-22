前田敦子、AKB48時代のプロデューサーの“態度”を証言「ある日を境に」「こういうところなんだ芸能界は」
俳優の前田敦子（34）が、21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』に出演し、AKB48時代を振り返った。
【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子
デビューのきっかけは「12歳ぐらいの時に、渋谷のマクドナルドの前で声をかけられて」だという。数年後に電話があり、AKB48のオーディションを受けた。
グループ所属後も「売れるまでは（期間が）ありました」と語り、給料については「だいぶ、もらってはいなかった」と表現。「最初始まった時は、本当にスタート当時は5万円からでした」と言うと、スタジオから「エーッ！」と驚きの声があがった。
一方で「売れたなと実感した瞬間」には、「番組プロデューサーの態度が変わった時」とぶっちゃけ回答。明石家さんまが「見てきたか、態度ひょう変を…」と言うと、前田は「ガラッと変わりましたね」と続けた。
「それまではずっと座って『はい、おつかれ〜』『はい、よろしく〜』だけだった」プロデューサーの態度が変わったという。「ある日を境に『おっ、きたね〜』『ありがとね〜』ってなった瞬間に、あっ、こういうところなんだ芸能界はって思いました」と吐露。
そのプロデューサーはAKB48のファンになって、スタッフとして「今も身内みたいにいるんです」と後日談も明かした。
同番組は、TVerで3月28日午後2時59分まで見逃し配信予定。
【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子
デビューのきっかけは「12歳ぐらいの時に、渋谷のマクドナルドの前で声をかけられて」だという。数年後に電話があり、AKB48のオーディションを受けた。
グループ所属後も「売れるまでは（期間が）ありました」と語り、給料については「だいぶ、もらってはいなかった」と表現。「最初始まった時は、本当にスタート当時は5万円からでした」と言うと、スタジオから「エーッ！」と驚きの声があがった。
「それまではずっと座って『はい、おつかれ〜』『はい、よろしく〜』だけだった」プロデューサーの態度が変わったという。「ある日を境に『おっ、きたね〜』『ありがとね〜』ってなった瞬間に、あっ、こういうところなんだ芸能界はって思いました」と吐露。
そのプロデューサーはAKB48のファンになって、スタッフとして「今も身内みたいにいるんです」と後日談も明かした。
同番組は、TVerで3月28日午後2時59分まで見逃し配信予定。