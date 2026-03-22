３月２３日（月）の近畿地方は、昼間は暖かいでしょう。雨上がりの花粉には注意してください。２２日（日）は下り坂となっていて、夜は広い範囲で雨が降るでしょう。

ただ、雨は月曜の朝にはやむ所が多く、日中は中部や南部を中心に晴れ間が広がりそうです。午後は日ざしがポカポカと暖かく感じられるでしょう。

北部は北から湿った空気が流れこむ影響で、昼頃にかけてにわか雨の所がありそうですが、夕方以降は晴れ間が戻る見込みです。

朝の最低気温は前日より大幅に高く、５～１０℃くらいで冷え込みは弱いでしょう。日中の最高気温は１６～１９℃くらいまで上がり、４月上旬～中旬並みの暖かさとなる所が多くなりそうです。

雨上がりで気温が上がるので、花粉の飛ぶ量は「多い」または「やや多い」見込みです。ヒノキ花粉の飛ぶ量が増加中です。アレルギーのある方は対策を行ってください。

この先は短い周期で天気が移り変わるでしょう。２４日（火）は晴れ間がありますが、２５日（水）は再び広く雨が降る見込みです。２８日（土）も、雨の降る所が多くなりそうです。

雨の降る２５日（水）は少しひんやりしますが、気温は平年並みか高い日が多いでしょう。今週は近畿各地から続々と桜の開花の便りが届きそうです。そろそろお花見の計画を立てるのもいいかもしれません。