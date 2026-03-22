◆ドイツ・ブンデスリーガ第２７節（２１日） ケルン３（２―２、１―１）３ボルシアＭＧ 点【ケ】エル・マラ、アヘ、マルテル【ボ】カストロップ２、サンダー

【ケルン（ドイツ）２１日＝金川誉】ボルシアＭＧのＦＷ町野修斗（２６）は、ケルン戦に後半４３分より途中出場した。しかしわずかな出場時間で得点はなく、試合は３―３の引き分け。イングランド（３月３１日）、スコットランド（同２８日、現地時間）と対戦する日本代表の英国遠征メンバーに選出された町野だが、２６年はクラブで先発わずか１試合のみ。もがくストライカーの姿を、日本代表担当の金川誉記者が「見た」。

計１０枚のイエローカード、１人の退場者を出した激闘に、町野は７分間しか時間を与えられなかった。ドイツ内で最も熱い一戦と言われるケルンとのラインダービー。見せ場はゴール前でロングボールに競り勝った場面のみで、不完全燃焼に。「もう少し出たかった」と悔しさをにじませた。

今季加入したボルシアＭＧでは３得点。監督交代の影響も受け、２６年は１２試合１得点で先発は１試合のみ。１９６センチＦＷタバコビッチ（１１得点）を軸に据えたチームで、レギュラーをつかめずにいる。

現状を「僕自身は陽気なキャラというか、どんな時でも仲間にエネルギーを与える立場だと思っています。でも先発で出た時、いいプレーができていない。僕が１０点取っていれば、絶対に（先発で）使われている」と語る町野。左右両足のシュートなどを持つ万能型ＦＷで、昨季はキールで１１ゴール。ただ高さのようにわかりやすい武器はなく、ボルシアＭＧではまだ信頼を勝ち取れていない。

しかし日本代表は、その万能性が生かされる場所。１トップだけでなく、南野、久保らケガ人が多いシャドーでの起用もある。新戦力ＦＷ塩貝が初招集され、競争が激化する英国遠征。２２年カタールＷ杯はメンバー入りしたが、出場なしに終わったストライカーは「日本代表では違う戦術、違う選手とプレーするので、何もかも違う。全力で自分のできることをやりたい」と、浮上のきっかけにすることを誓っていた。