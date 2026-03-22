◆オープン戦 広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）

広島・佐々木泰内野手はオープン戦１号を含む猛打賞でオープン戦を終えた。

この日「４番・一塁」でスタメン出場した２年目。初回２死一塁の第１打席で左翼へオープン戦１号を放った。さらに３回の第２打席では２死一、二塁から右前適時打だ。５回にも右前打を放ち、４打数３安打３打点だった。

ここまでのオープン戦はスタメン出場全１５戦で４番。打率２割９分５厘、１本塁打、７打点をマークした。新井監督は「４番ではなく、４番目。背負う必要もない」と強調。１番・平川、中村奨、小園、佐々木の並びに「それが最適解。ホームランは後から付いてくる。きょうのように打点を挙げてほしい」と期待した。

２年目で「開幕４番」となれば、球団史上最速。２３歳３か月で務めるのは、１９９４年の前田智徳（２２歳９か月）に次ぐ年少２番目。５９年の藤井弘（２３歳６か月）、１８年の鈴木誠也（２３歳７か月）、７１年の衣笠祥雄（２４歳２か月）を越えるスピード記録だ。佐々木は「監督から『４番やけど、４番と思わなくていい。４番目という感覚でいけばホームランもついてくる』と言ってもらった。４番目という気持ちで打席に入りたい」と意気込んだ。

ルーキーイヤーの昨季は５４試合の出場で打率２割７分１厘をマーク。０本塁打に終わり、今季は２ケタ本塁打を掲げている。