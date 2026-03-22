◆オープン戦 巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）

巨人・戸郷翔征投手が５回から２番手で登板し、１回３安打２死球４失点で降板。開幕ローテ入りは極めて厳しい状況となり「全くいいものがなかった。（掴めたものも）特になかったです。今までやってきたことを自分の中で出そうと思いましたけど、なかなかうまくいかないというのが現状。練習の中で良くなっても、なかなか試合の中で出なかったり。出てるなと思っても打者の反応が弱かったり。そこはすごいマイナスポイントかなと。すごい反省しています」と下を向いた。

前回登板から中４日。浮上へのきっかけをつかむために１イニング限定でマウンドに立った。「（事前に）監督の中で思っていることを僕にぶつけてもらいました。それを試合の中で１イニングでいいから、２軍でやるよりは１軍の舞台でやった方がいいんじゃないかという話で、この登板も決まりました。ただ、そういう（良い）結果にならなかったので。やらないといけないことはいっぱいなので、話したらキリがないですし。見つめ直すところは多いので。しっかりした姿をまたここで見せられたらなと思います」と言葉を振り絞った。

最後は「僕がいい姿を見せ続けない限り、首脳陣もまた呼ぼうと思わないでしょうし、去年も２軍に落ちましたけど、今回はより自分のことを見つめ直して、自分と会話してやりたいと思います」と話した。