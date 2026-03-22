乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの妊娠・出産への質問に答える中で、つわりで苦しんだ乗り物を明かした。

「つわりはどれくらいつらかった？」という質問に「妊娠初期は結構あったんですけど」と回想。「一番ひどかったのは乗り物酔いですね」と続け、「元々乗り物酔いがあったんですけど、車の移動中に気持ち悪くなったり、あと結構しんどかったのが新幹線」と新幹線に苦戦したことを明かした。

「新幹線って乗り物酔いのイメージないじゃないですか。凄い新幹線が乗り物酔いしちゃって気持ち悪かった。大阪に行くときとか2時間半とか、結構つらかったですね」と振り返った。

また、「妊娠中に一番大変だったことは？」という質問には、「仕事をギリギリまでしたいという思いがあると同時に、（妊娠を）発表をいつするのかっていうのに悩んでしまって」と答えた。「安定期だから絶対元気に生まれてきてくれるとも限らないと思っていたし、生まれる瞬間まで全部が不安だった」と語った。