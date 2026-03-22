■第98回選抜高校野球大会 1回戦 山梨学院 5ー3 長崎日大（22日、阪神甲子園球場）

23年のセンバツ以来、3年ぶり2度目の全国制覇を狙う山梨学院（山梨）が長崎日大（長崎）を下し、2回戦に駒を進めた。

投打“二刀流”のエース・菰田陽生（3年）は「2番・一塁」で先発。長崎日大のエース古賀友樹（3年）を相手に、1回の第1打席でいきなり初球のカーブを完璧に捉え、自身甲子園初アーチとなる特大の先制ソロをレフトスタンドに叩き込んだ。

初回は1死二・三塁のチャンスから相手の野選で2点目を挙げると、菅原歩夢（3年）、住友輝人（2年）の連続タイムリー、さらに光永惺音（2年）のスクイズが決まり、一挙5得点で主導権を握った。

山梨学院先発の左腕・渡部瑛太（2年）は、6回（87球）を投げ、3安打1失点、5奪三振の好投。1回に守備のエラーで1点を返されたが、以降は安定した投球を続けた。

打線は5回、先頭の菰田がレフトへのヒットで出塁したが、二盗失敗。その裏、2死一塁の場面で、サードの藤田蒼海（3年）がゴロを弾いてしまい、急いでファーストへ送球すると、一塁手の菰田が走り込んできたランナーと激しく接触。勢いよくミットも外れ、しゃがみ込んだ。左手首付近を気にしながら一度ベンチに下がり治療へ。一時中断を挟み、菰田は手首にテーピングを巻いて戻り、スタンドから拍手が送られた。

だが6回の守備からDH解除となり、菅原がファーストに入り、手首の状態が心配される菰田はベンチに下がった。7回から継投に入り、渡部から竹下翔太（3年）に交代。2死満塁のピンチを招くと、地方大会の打率.462の鶴山虎士（3年）にセンターへのタイムリーを浴び5−3と2点差に迫られた。

3番手の木田倫大朗（3年）に代わったが、竹内剛（3年）を左飛に打ち取り、追加点を与えず。8回は3者連続の空振り三振、9回も味方の好守備もあり、3者凡退で切り抜けた。エースの負傷が心配される中、序盤のリードを守り切り、まずは初戦を突破した。