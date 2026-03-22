勝負の一打は難所のバンカーへ 神谷そらは18番ボギーで2位「スイングを修正したい」
＜Vポイント×SMBCレディス 最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞笠りつ子と並ぶトータル2アンダーのトップで最終ホールを迎えた神谷そらだったが、2オンを狙った一打はピンサイドの左手前バンカーへ。さらに3打目は出すだけという形になってしまった。4打目のアプローチもカップを越えると、下り傾斜を転がり落ちていき、10メートルほど離れた位置へ。ボギーは確実となった。
【写真】このバンカーショットが勝敗を分けた
「特に何も…他と同じ1ホールという気持ちでした」と話したこの18番だが、ここで笠がバーディを奪い決着。結果的に2打差のトータル1アンダー・2位タイに終わった。「りつ子さんがバーディを取るな、と思っていた」と考えながら打ったバンカーショット、それが明暗を分けた。首位と1打差の2位から出た最終日は、4バーディ・4ボギーの「72」と伸ばすことができなかった。「オフにやってきたことができなくて、逆球が出てしまった。アプローチでしのいでいたので、なんとかイーブンパーであがれて良かったです」。ショット不調の中でも、最後まで優勝争いに食らいついた。開幕戦の4位に続き、今季2度目の一ケタ順位。昨年、メルセデス・ランキング2位になった22歳は、今年も女王を争う有力候補のひとりだ。現在の世界ランクは68位。3月23日付けの世界ランキング75位以内に出場権が付与される「全米女子オープン」（6月4〜7日、リビエラCC/カリフォルニア州）も確実な状況になっている。さらに、昨季のメルセデス・ランキングによって「シェブロン選手権」（4月23〜26日、メモリアル・パークGC/テキサス州）にも出られる。「まずは崩れているスイングを修正したい」。今後の戦いに向けて、調整を進めていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Vポイント×SMBCレディス 最終結果
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〈連続写真〉強烈な下半身リード！ 神谷そらの豪快スイング
原英莉花が上位 米女子リーダーボード
「特に何も…他と同じ1ホールという気持ちでした」と話したこの18番だが、ここで笠がバーディを奪い決着。結果的に2打差のトータル1アンダー・2位タイに終わった。「りつ子さんがバーディを取るな、と思っていた」と考えながら打ったバンカーショット、それが明暗を分けた。首位と1打差の2位から出た最終日は、4バーディ・4ボギーの「72」と伸ばすことができなかった。「オフにやってきたことができなくて、逆球が出てしまった。アプローチでしのいでいたので、なんとかイーブンパーであがれて良かったです」。ショット不調の中でも、最後まで優勝争いに食らいついた。開幕戦の4位に続き、今季2度目の一ケタ順位。昨年、メルセデス・ランキング2位になった22歳は、今年も女王を争う有力候補のひとりだ。現在の世界ランクは68位。3月23日付けの世界ランキング75位以内に出場権が付与される「全米女子オープン」（6月4〜7日、リビエラCC/カリフォルニア州）も確実な状況になっている。さらに、昨季のメルセデス・ランキングによって「シェブロン選手権」（4月23〜26日、メモリアル・パークGC/テキサス州）にも出られる。「まずは崩れているスイングを修正したい」。今後の戦いに向けて、調整を進めていく。
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