King＆Prince永瀬廉（27）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。2人体制となったことへの思いを語った。

キンプリは23年5月から永瀬と高橋海人による2人体制となった。番組には高橋がVTR出演。この3年を「逆風満載の3年間でしたけど。2人になる時って、枕ぬらす日みたいな、枕ぬらす夜みたいなのが結構あったんですけど」と明かし、「ちゃんと2人で選んだ道を正解にしないとダメでしょって。だってKing＆Princeだしって。絶対いけるよ、俺らならみたいな感じでやってきたので。強くはなりましたね」と永瀬との絆を語った。

また「どんな形であれ、廉と話してたりとか、廉とパフォーマンスしてたりする時はいつだって楽しいんです。その環境が自分は大好きで特別なもの」と永瀬への信頼を語り、「当たり前のように廉と話して笑っていられる空間、いかに当たり前でいられることが大事かみたいなのはすごい感じますね」と話した。

永瀬も2人体制となった3年を回想。「今、またこうやって4大ドームとかやらせてもらえるようになっているから。海人と一緒に自分たちが歩むことになった道を正解にできている自信があるというか。このまま正解にし続けていくだけだな」と意気込み、「また想像を超えた10年後にしたいですね」と展望を語った。