タレント岡田結実（25）が、21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（午後10時）に出演。夫とテレビ初共演した。

岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表。2月に第1子出産を報告した。

番組では夫について、美容関係の仕事をしており、テレビ初出演と紹介。「誰に似てるの？」と聞かれると、夫は「アニメの『んぽちゃむ』に似てるって言われます」とトーク。ヒロミが「子どもの時から知ってるからさ。大人になったななんてって思ってたら、結婚してもう今やママだもんね」と感慨深げにすると、岡田は「ママになりました」と笑みを浮かべた。

夫は顔出しNGのため、岡田が似顔絵を披露。共演陣からは「似てる！似てる！」「まんま」と再現度に驚きの声が上がったが、シソンヌ長谷川忍は「似てはいますけど、髪がひどい」とボサボサに描かれた髪に注目。「髪さ、（夫が）美容やってんだからさ」とツッコミを入れた。

岡田は新婚生活も語り「料理も一から作ってくれたりするので」と感謝。「（自分は）料理はあんまりしないので、夫が。『んぽ』って呼んでるんですけど、『んぽ』がやってくれる」とのろけていた。