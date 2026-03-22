#ババババンビ・宇咲、美デコルテ全開の“ウエディングフォト風”グラビア
アイドルグループ・#ババババンビ最年少メンバーの宇咲が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】抜群のスタイル！美しい素肌を披露した宇咲
宇咲は、4月27日生まれ、神奈川県出身。名前は「宇宙にまで花咲かせられるように」と名づけられたもの。アイドルグループ「#ババババンビ」の桃色担当し、28日に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ ーFINAL 馬鹿騒ぎー」をもって解散する。
美デコルテ全開のピンクのドレスにブーケを持った、“ウエディングフォト風”グラビアを展開。圧巻のプロポーションを見せている。また、今号では、#ババババンビのメンバーである神南りなもグラビアに登場している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、高橋かの、和地つかさ、菊池桃子が登場する。
【写真】抜群のスタイル！美しい素肌を披露した宇咲
宇咲は、4月27日生まれ、神奈川県出身。名前は「宇宙にまで花咲かせられるように」と名づけられたもの。アイドルグループ「#ババババンビ」の桃色担当し、28日に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ ーFINAL 馬鹿騒ぎー」をもって解散する。
美デコルテ全開のピンクのドレスにブーケを持った、“ウエディングフォト風”グラビアを展開。圧巻のプロポーションを見せている。また、今号では、#ババババンビのメンバーである神南りなもグラビアに登場している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、高橋かの、和地つかさ、菊池桃子が登場する。