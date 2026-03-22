スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、星野仙一さんにまつわるエピソードを披露した。

球界のご意見番たちが多数出場する、プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、ピッチクロックなどの新ルールについて激論を交わした。

番組では、各チームのキャンプを見学に来たガチ勢のファンに取材。名将にまつわるアンケートでは、5位が原辰徳氏、4位が王貞治氏、3位が長嶋茂雄さん、2位が星野さん、1位が野村克也さんという結果だった。

星野さんについては、まず元中日、阪神の福留孝介氏が思い出話を明かした。「入ったルーキーは、ベンチでは監督の前、星野さんの前に座るようになるんです。そこが一番、蹴りやすい。ベンチを後ろからドンと蹴ると、前に座っていると、ちょっとだけ…（宙に浮く）」。星野さんは試合展開が思うようにいかない時、よくベンチを蹴り飛ばし、ナインに緊張感を与えていた。

すると、赤星氏も「それは 阪神時代も変わらないです。阪神に来た時も、星野さんは後ろで蹴ってますよ」と打ち明けた。現役時代の02、03年、星野さんの指揮の下でプレー。まだ若手で、「僕なんかがその前に座っているので、僕が飛ぶ係」と明かした。

しかし、そのうち攻略法を身に付けたという。「どのタイミングで蹴るかっていうのが、だんだん分かってきて、そろそろ蹴るなってなったら、こうしてる」。腰を浮かせるジェスチャーで解説し、スタジオの笑いを誘っていた。