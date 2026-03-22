俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。話題となった大みそかの特番の出演を明かした。

親交深い永野から「中身に興味を持て」とファンを教育していると伝えられた。

加藤浩次から「外見じゃなくて俺の内面を見ろみたいなあるんですか？」と聞かれ、斎藤は「恥ずかしながら、ありますね」と答えた。

加藤に「かっこよくも見られたい？」と聞かれると、「見られたい！」と即答し「センス良く見られたいじゃないですか」と照れながら答えた。

加藤に「どこか“カッコいい斎藤工”をぶっ壊したいっていうのはあるんでしょうね」と分析され、「あ、でも、そうですね」と共感。「不貞のドラマで、世間的には名前を知っていただいた。艶っぽいイメージを、初めてキャラみたいなのをもらったんですよ。ドラマのおかげで」とセクシーなイメージがついた経緯を語った。

「その後に、今はないんですけど他局で年末の『笑ってはいけない』シリーズで、サンシャイン池崎さんのモノマネっていうのが来まして。『今の自分がこれをやったら飛び込んだことになるんじゃないかな。想像できない未知の世界に』ってことで、サンシャインさんのをやらせてくださいと」と大みそかの大仕事を引き受けた経緯を告白した。

「おっしゃるように、壊してみたかったっていうか。俳優として食べられるようになるのが遅かったので。イメージもらうのが初めてだったんですよ。ここを起点に反対側を思いっきり伸ばすとどうなるかっていう、その先がサンシャイン池崎さんだった」とした。

「だからむちゃというか、そうやって背伸びして背伸びして進んでいくっていうのが自分流っていうか」と持論を展開した。

加藤も独特な思考に「なんか、おもしろいね」と興味津々だった。

斎藤は14年放送のフジテレビ系「昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜」で不倫相手役を演じブレーク。16年大みそかに放送された日本テレビ系「絶対に笑ってはいけない科学博士24時！」でサンシャイン池崎を完コピし話題となった。